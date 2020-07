La actriz de Televisa, Ariadne Díaz, se viste de luto tras dolorosa muerte que la tiene devastada

En plena pandemia, la actriz escribió un duro mensaje para despedir a quien fuera como su hermana

Ariadne Díaz recibió muchos mensajes de apoyo ante difícil situación

Como si las malas noticias no pararan en este 2020, ahora la actriz de Televisa, Ariadne Díaz se viste de luto tras una terrible y dolorosa muerte que le afectó demasiado a tal grado de contar en una carta publicada en Instagram, lo que estaba pasando a quien consideraba como su querida hermana.

Aunque en esta ocasión, el coronavirus no tuvo nada que ver, sí aquejaba una enfermedad fuerte a la querida familiar de Ariadne Díaz, quien acompañada de una foto de ‘su hermana’ en Instagram, escribió su conmovedora despedida, por la que recibió muchos mensajes de aliento ante la devastadora situación:

“Mi hermosa mariposa… Soñé que ella se iba y lloré muchísimo, desperté y agradecí que todo fuera una pesadilla, ese día ella me pidió hablar por video llamada, aunque siempre hablábamos por teléfono o mensaje, esta vez quiso hacerlo por video, me dijo que Vale quería hablar con Diego”, comenzó contando Ariadne Díaz.

“Al verla supe que el momento de su partida estaba cerca, me apresuré a venir a Chapala a estar con ella, esa noche soñé que ella era una mariposa, desde ese día todos los días he recibido señales claras mostrándome que la muerte no es otra cosa que una metamorfosis. Cada día ella se iba un poquito más y cada día más mariposas aparecían alrededor”, por lo que dio a entender que ya sabía lo que vendría días después.

Y finalmente, la actriz de telenovelas, se animó a detallar por lo que estaba pasando a quien consideraba su hermana: “Cinthya Raygoza Díaz, mi hermana amada, mi amiga, mi confidente, mi Titi hermosa partió hoy a sus 35 años después de luchar por más de 7 años contra un condroblastoma en la columna, a pesar de todo, NUNCA dejó de vivir su vida, de ser una mamá extraordinaria y divertida, entre cirugías y tratamientos aprovechó cada momento para realizar sus sueños, nunca vi a nadie pasar por tanto dolor y aún así sonreírle a la vida”.

Y finalmente, así fue como se despidió Ariadne Díaz: “Hoy contigo se va una parte de mi alma y se queda con nosotros una parte de la tuya, tu hija amada. Siempre me harás falta aquí pero siempre, siempre te llevaré en todo lo que soy. Vuela MARIPOSA soy feliz de saberte en paz”.

Rápidamente los mensajes de apoyo por la triste muerte y por el luto de Ariadne Díaz, aparecieron: “Lo siento mucho Ari”, “Un abrazo muy fuerte Ari !!!! Lo siento mucho”, “Nuestro corazón y oraciones para ti y tu familia. Como bien dices descansa en paz, Te dejó grandes recuerdos y enseñanzas que la harán vivir eternamente en ti Fuerza mi Ari”, “Te abrazo mucho, hermosa Ari”, “Ari, lo siento mucho. Estamos contigo, te mando un fuerte abrazo”.