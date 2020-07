Muertes coronavirus Nueva York: primera vez sin reportar fallecidos

Por primera vez desde marzo, la ciudad de Nueva York registró el lunes cero muertes por coronavirus

“Registramos nuestras cifras más bajas desde que comenzó la pandemia y sin que se registraran fallecimientos en la ciudad de Nueva York”, indicó el gobernador Cuomo

Hasta el momento, 32.520 personas en muerto por coronavirus en el estado de Nueva York

Por primera vez desde marzo, la ciudad de Nueva York registró el lunes cero muertes por COVID-19, de acuerdo con datos de salud estatales.

La oficina de Andrew Cuomo, el gobernador del estado de nUEVA York indicó que ese día se registraron dos muertes por coronavirus en los condados Suffolk y Albany.

De acuerdo con The New York Post, unas semanas antes los funcionarios de la salud de la ciudad habían anunciado que el sábado 11 de julio fue el primer día que se no registró ninguna muerte, sin embargo, revisando las cifras días más tarde rectificaron el anuncio indicando que 13 neoyorquinos habían muerto ese día a causa del COVID-19.

“El alcalde fue muy claro en que la información era preliminar y estaba sujeta a cambios”, dijo el un portavoz del ayuntamiento aL portal de noticias NPR.

Desde el 11 de julio, la ciudad ha reportado entre un promedio de 4 y 17 muertes diarias.

Cuomo, en un intento de controlar la enfermedad dentro del estado, anunció que junto con Nueva Jersey y Connecticut han decidido agregar a 10 estados más a la lista de quienes deberán permanecer en cuarentena durante 14 días si visitan la región, debido al alto número de contagios que se están registrando en ellos.

Se trata de Alaska, Delaware, Indiana, Maryland, Missouri, Montana, Dakota del Norte, Nebraska, Virginia y Washington, según anunció el gobernador Cuomo, que mantiene a una treintena de estados en esta lista, de acuerdo con la agencia Efe.

Según los criterios impuestos por Nueva York, el aislamiento de 14 días se aplica a residentes de aquellas zonas de Estados Unidos en las que la tasa de positivos en las pruebas de la COVID-19 sea superior a 10 por cada 100.000 habitantes durante un los últimos siete días.

En su rueda de prensa diaria, Cuomo insistió que los índices de contagio están aumentando en 41 de los 50 estados del país mientras que, según subrayó, en Nueva York se mantiene una “disminución de estas cifras, gracias al duro trabajo de los neoyorquinos”.

“Ayer registramos nuestras cifras más bajas desde que comenzó la pandemia y sin que se registraran fallecimientos en la ciudad de Nueva York”, dijo el gobernador, que advirtió de que hay que “seguir vigilantes”.

Por otro lado, Cuomo aseguró que había retirado la licencia de venta de alcohol a cuatro restaurantes del estado, dos de ellos situados en la calle Steinway, en el barrio de Astoria, en Queens, donde el pasado fin de semana se protagonizaron varias escenas de decenas de personas festejando en la calle, muchas de ellas sin mascarilla, y que fueron grabadas por residentes y difundidas en las redes sociales.

“Los restaurantes y los bares que animan a la gente joven a congregarse amenazan con devolvernos al infierno que vivimos hace tres meses”, dijo Cuomo.

En la actualidad hay 724 personas hospitalizadas por complicaciones de la COVID-19 en esta región del noreste del país, de las que 163 se encuentran en unidades de cuidados intensivos y 91 están intubadas.