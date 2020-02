Aracely Arámbula se encuentra devastada por la noticia del asesinato de la niña Fátima

Expresa su sentir en las redes sociales y envía sugerencias para las mujeres y la sociedad

La pequeña fue hallada muerta en la Ciudad de México con huellas de tortura

La actriz mexicana Aracely Arámbula se encuentra devastada por el asesinato de la niña Fátima en la Ciudad de México y lo demostró en las redes sociales al expresar su sentir por esta tragedia que ha conmocionado al país entero y además, la artista lanzó una serie de sugerencias para todas las mujeres ante la imposibilidad de obtener protección de alguna autoridad.

Aracely Arambula se siente expuesta, dolida, triste, pero también manda un mensaje a la sociedad para estar atentos a cualquier situación de violencia, haciendo referencia al asesinato de la niña Fátima, quien fue encontrada muerta el pasado sábado por la tarde, con huellas de tortura y su cuerpo desnudo dentro de unas bolsa de plástico.

La actriz se mostró devastada por el crimen y dejó un amplio mensaje para los padres de familia en la forma en que educan a sus hijos, pero también lamentó la falta de garantías para las mujeres y señaló que hoy están más desprotegidas que nunca, por lo que de inmediato obtuvo respuesta de sus seguidores.

El escrito de luto que colgó la actriz se puede ver en su cuenta de Instagram @aracelyarambula y hasta la mañana de este martes la publicación tenía más de 14 mil 180 reacciones de me gusta y más de 320 comentarios de gente que estaba de acuerdo con sus palabras sobre el asesinato de la niña Fátima en la Ciudad de México.

“Qué dolor ver esta noticia, ahora Fátima un ángel inocente porque despertar y dormir con estas noticias que duelen hasta el alma, rezando y pidiendo por un país donde haya paz, amor a las mujeres, a los hombres a los seres humanos”.

“Que seamos verdaderamente humanos que exista la calidad de ser personas para no lastimar. México, amo mi país, pero me dueles todos los días cuando veo estas noticias, gritos de auxilio, de protección, ¿Hasta cuándo? Necesitamos un país con protección, con leyes que sí cumplan, que haya justicia y sobretodo que no sucedan estas atrocidades”.

“Todos los días suceden cosas así, esto no puede continuar #Niunamenos #FATIMA #Mujeres #Noalaviolencia #hastacuando, pidiendo que México sea un lugar donde las mujeres puedan caminar sin miedo #Repost @marthadebayle with @get_repost”.

Luego Aracely Arámbula continuó con el escrito sobre el asesinato de la niña: “Se me rompe el corazón de furia, tristeza, impotencia. Es Fátima, pero es Ingrid, pero María, Mónica, Raquel, Rebeca, los nombres muchos, la lista interminable. 266 mujeres solo en lo que va de este 2020 que han sido asesinadas por ser mujeres, más las casi 1200 del 2019. Son nuestras hermanas, nuestras sobrinas, nuestras nietas, nuestras hijas”.

“Estamos más desprotegidas que nunca, más expuestas que nunca, más vulnerables que nunca”.

“La furia que vemos en la calle no es ni un tercio del dolor de todas las madres, las familias que han perdido a sus hijas”.

“Dejémonos de sueños e ilusiones no nos queda más que cuidarnos nosotras, entre nosotras, cuidar a nuestras hijas, no perderlas de vista, no tomar riesgos innecesarios.Y sí, hablarles de los posibles peligros, darles herramientas para que se cuiden más y mejor. Es claro que esperar cualquier otra cosa hoy, cualquier tipo de protección y justicia resulta utópico”.

“Y para todos los padres de hijos hombres estemos atentos de qué ejemplos les damos, cómo los estamos formando, qué estamos normalizando, y cómo los estamos educando”.

“Estén bien, cuídense, nunca estén solas. Nunca las dejen solas. Siéntanse libres de repostear esto y de usar esta imagen, entre más conscientes estemos,más alertas estaremos. Y pronto haré un especial. Estamos juntas #niunamenos GRACIAS”.