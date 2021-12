Si estás planeando salir de vacaciones durante las fiestas , y estás contemplando la idea de llegar a tu destino en automóvil, entonces querrás saber los mejores secretos para tener un viaje divertido, seguro y placentero.

Descubre cómo organizar tu

roadtrip

para disfrutar al máximo de cada kilómetro y hacer de tu viaje en carretera un momento inolvidable para ti y para toda tu familia ¡es más sencillo de lo que imaginas!

Coloca un iPad frente a tu asiento

Una de las mejores ideas que puedes implementar durante tu viaje en carretera, si viajas como copiloto o acompañante, es colocar una tableta o tu celular en el retrovisor; así, tendrás acceso a tus películas favoritas en cualquier momento. Además, tener tu tableta a la mano también hará posible que ayudes a la persona que conduce a encontrar las rutas ideales y los lugares más importantes que deben visitar durante su viaje.

Lleva siempre una nevera contigo en un viaje en carretera

No te olvides de conseguir una nevera de tamaño mediano para llevarla contigo dentro de tu automóvil; asegúrate de que sea de buena calidad y que no ocupe tanto espacio. Tener una nevera hará tu viaje mucho más sencillo, ya que no tendrás que realizar múltiples paradas técnicas para comprar alimentos o bebidas, además de que te ahorrará una buena cantidad de dinero.

Coloca dos botes de basura

Para tener un paseo armónico, es importante sentar las bases de convivencia, entre las que destaca la limpieza del automóvil; por dentro, tu auto debe mantener un buen orden y olor, por lo que siempre será buena idea colocar dos botes de basura, independientemente del tamaño de tu auto. Esto es especialmente importante si viajas en familia o con amigos, ya que permitirá que cada persona coloque sus empaques o basura en un sitio designado especialmente para ellos.