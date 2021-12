Cada diciembre nos enfrentamos al mismo reto: encontrar el regalo de navidad perfecto para mamá. ¿Cómo consigues ideas nuevas y emocionantes, año tras año, dignas de la mujer que te dio la vida? Especialmente si es muy exigente y no finge entusiasmo con los regalos que no le gustan. ¡Eso es estrés! Victoria Beckham dice: “no soy materialista. Creo en los regalos desde el corazón, como un dibujo que hace un niño.” ¿Pero se sentirá igual cuando sus hijos crezcan? Si aún buscas en regalo que realmente gustará a la ultra exigente madre que lo tiene todo, no entres en pánico. Hemos reunido 15 ideas de regalos de navidad para mamá que incluso la mamá más exigente adorará.

1. Tarjeta de regalo

Bueno, esta no es difícil, pero una tarjeta de regalo de su tienda favorita tiene algo más de clase que un sobre lleno de dinero y es seguro que le gustará el regalo que elija.

2. Día de spa para mamá

Toda mamá necesita un día de consentirse y relajarse. Si lo haces un día de spa madre/hija, puedes tener tiempo de calidad con ella junto con tu rejuvenecimiento pos-fiestas.