De acuerdo con los datos preliminares policiales, Ruales recibió varios impactos de bala por parte de personas que se movilizaban en motocicletas en las inmediaciones del gimnasio al que asistía en las mañanas, informó The Associated Press. Ruales se dirigía a su casa cuando fue atacado.

El exalcalde Nebot escribió en Twitter: “Consternado e indignado con el asesinato de Efraín Ruales, joven y distinguido periodista. ¿Hasta cuando no se aplica mano de hierro contra los asesinos, violadores, secuestradores y asaltantes? ¿Hasta cuando se ‘alcahuetea’ al delincuente y se mantiene desprotegida a la ciudadanía?”.

El ex alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot y el candidato presidencial Guillermo Lasso, así como figuras de la televisión y del medio artístico, expresaron consternación por lo ocurrido.

Conmoción tras la muerte de Ruales

Por su parte el candidato presidencial, Guillermo Lasso dijo estar “Consternado por el fallecimiento de Efraín Ruales. Mi solidaridad con sus compañeros y mi más sentido pésame a sus familiares y seres queridos. Que Dios lo acoja en su gloria”.

Tras los hechos, el político aseguró que “Los crímenes, la violencia y la inseguridad en que vivimos son intolerables. Las leyes deben ser duras y castigar al delincuente”.

“No hay ley”

“Esto está muy cerca de convertirse en tierra de nadie. Lo sucedido el día de hoy demuestra que no hay ley, no hay fuerza pública, no hay reacción de las autoridades. Historias trágicas como la del Sr. Ruales suceden en Ecuador a diario”, agregó el político.

Hasta el momento, se desconocen las causas que motivaron su asesinato en Guayaquil. “Yo diría que el tema del robo se descartaría”, señaló el comandante César Zapata según la BBC

“Nosotros no podemos decir si hubo amenazas o no, estamos en el proceso investigativo. La primera hipótesis no podría decirse que se trata de un robo”, agregó.

