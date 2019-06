Página

Según un comunicado, las salsas de pasta Ragu incluidas en el recall pueden contener fragmentos de plástico.

La compañía dijo que no ha recibido informes de lesiones de los consumidores.

Los productos afectados se produjeron entre el 4 de junio y 8 de junio.

La marca decidió actuar con “una abundancia de precaución” e hizo un llamado a los consumidores para que desechen el producto, informó ABC News.

Los consumidores deben buscar un código en la tapa amarilla de los frascos, así como las fechas de vencimiento, para determinar si los productos están incluidos en el retiro voluntario.

El recall incluye las siguientes salsas:

* RAGÚ® Chunky Tomato Garlic & Onion, 45 oz.

* Cap code: JUN0620YU2

* Best Use By Date: JUN0620YU2

* RAGÚ® Chunky Tomato Garlic & Onion, 66 oz.

* Cap code: JUN0520YU2

* Best Use by Date: JUN0520YU2

* RAGÚ® Chunky Tomato Garlic & Onion, 66 oz.

* Cap code: JUN0620YU2

* Best Use By Date: JUN0620YU2

* RAGÚ® Old World Style Traditional, 66 oz.

* Cap code: JUN0420YU2

* Best Use By Date: JUN0420YU2

* RAGÚ® Old World Style Meat, 66 oz.

* Cap code: JUNE0520YU2

* Best Use By Date: JUN0520YU2

Ningún otro tamaño o variedad de la salsa se ve afectado por el retiro, aseguró la empresa.

Todas las salsas que podrían contener fragmentos de plástico se produjeron entre el 4 de junio y 8 de junio. La compañía dijo en el comunicado de prensa que está trabajando con minoristas en todo el país para eliminar los productos afectados de los estantes de las tiendas.

Los consumidores pueden comunicarse con la línea directa de servicio al cliente de Mizkan America al 800-328-7248 para recibir un cupón para un producto de reemplazo.

Pillsbury también ordenó un retiro de algunos de sus productos debido a un brote de E-coli. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) dijo que las bolsas de harina de cinco libras pueden contener potencialmente E-coli.

