La cuenta de Instagram de ‘Chisme no Like’ reposteó la fotografía y un video de la hija de Angélica Rivera estallando contra los señalamientos graves que tuvo y que la sacaron de sus casillas, pues se defendió en todo momento de lo que la acusaban y prefirió callar a todos dando su explicación del por qué decide no depilarse.

La hija de Angélica Rivera y hermana de Sofía Castro, la joven Fernanda Castro, fue duramente criticada en redes sociales a raíz de un video que compartió en su Instagram donde claramente se ve que no se depila las axilas, lo que escandalizó a muchas personas quienes no dudaron en señalarla y tacharla de lo peor.

La descripción del video de Instagram en la cuenta de ‘Chisme no Like’ aclara: “Fernanda Castro presumió en Instagram que no se ha rasurado el vello axilar desde el mes de agosto, tema que causó controversia entre sus seguidores. Y es que para muchos el que una mujer no se depile es un conflicto de estética e higiene, por lo que ella decidió defender su postura. Fernanda señaló sentirse segura y bonita tal cual es, asegurando que todos aquellos que la critican son unos machistas”.

Pero eso no fue todo y siguió despotricando enojada por la manera en que se le trata: “Mejor fíjense en algo más güey, hay gente más cule… con las axilas depiladas. Sí tengo las axilas depiladas pero aquí la pregunta importante es si tú tienes pelo en el escafoide”, comentó en tono retador y sarcástico para quien le cuestionaba el por qué no se cortaba el bello.

Tras recibir un sinfín de comentarios burlones, duros y críticas severas por su bello en las axilas, Fernanda Castro decidió callar a todos sus detractores y enojada estalló diciendo: “Güey, para aclarar… porque no (a la pregunta de por qué no se depila las axilas), ¿por qué debería?, ¿Para qué, por qué, con quién, cómo? Ya déjenme en paz güey, fíjense en la suya (su vida) y se me sigue siendo muy estúpido que una mujer con pelo en la axila como a todo el pu… mundo le crece sea algo ¡ohhh!…”, comenzó diciendo la hija de Angélica Rivera.

A Fernanda Castro no le importó el qué dirán y enseñó sus axilas sin depilar

La contestación de la hija de Angélica Rivera fue subiendo de tono: “Pregunta seria… me dicen mucho que estética, estética me vale madre porque yo me veo como me sienta bonita… segunda, higiene, la mayoría de los hombres en este planeta tienen pelos en la axila, no nada más en la axila, en casi todo el cuerpo ¿por ende son sucios, por ende no tienen higiene? Tu esposo probablemente tiene pelo en la axila…”, manifestó burlona Fernanda Castro.

Los comentarios para la joven hija de Angélica Rivera no se hicieron esperar: “JAJAJJAJA la ame! Y aparte tiene toda la razón!”, “Ni parece hija de la gaviota !! Esta si me cayó bien”, “No quiere que la critiquen , pero sube fotos para que la vean”, “El dinero no compra la educación”, “Añadiendo esta manera de hablar… ni con tanto dinero, las mejores escuelas, todo lo mejor y la educación, dicción y modales por el suelo!!!”, “Esta niña se quiere dar a conocer solo por las axilas, pobre niña rica”.