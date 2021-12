Revelan porqué supuesto hijo de Vicente Fernández se alejó se du vida

Merle Uribe, quien supuestamente tuvo una relación amorosa con el cantante, ‘saca trapitos al sol’

Confiesa lo que presuntamente hizo el ‘Charro de Huentitán’ para no ser molestado Los rumores sobre la vida privada de Vicente Fernández no se detienen y ahora surge uno en voz de quien fuera su presunta amante, Merle Uribe, quien asegura que el ‘Charro de Huentitán’ habría pagado 4 millones de dólares para que su supuesto hijo Pablo Rodrigo, se alejara de su vida, de acuerdo a información que se publicó en el portal de noticias de Milenio. Durante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, la mujer dio detalles de todo lo que sucedió previo a la noticia de que tenía un hijo. Reveló que el cantante habría tenido una relación con Patricia Rivera, pero que supuestamente se llegó a un ‘acuerdo’ para que ella y su hijo ya no lo molestaran a él y su familia nunca más. ¿CÓMO FUE LA SUPUESTA INFIDELIDAD DEL CANTANTE? Ella dijo que revivió su amorío con él porque siempre fue parte de su vida, pero además, revela cómo fue su relación con el cantante y que estuvo con él 7 años interrumpidos, por que es cuando él estaba con Patricia Rivera porque su relación con ella era muy inestable. Cuando eso sucedía él volvía con Merle Uribe, pero asegura que de esos 7 años, tres fueron muy firmes. Pero en esos tiempos que supuestamente el ‘Charro de Huentitán’ estaba con Patricia, ella quedó embarazada de un niño, al que pusieron Pablo Rodrigo. Incluso, se atreve a señalar que en algún momento, el cantante reconoció como suyo al niño, y que siempre la apoyó, sin embargo, algo sucedió y todo cambió par siempre.

¿CÓMO FUE EL SUPUESTO ROMANCE DEL ‘CHARRO DE HUENTITÁN’? Sin ‘pelos en la lengua’, la mujer lanzo directo la forma en que sucedieron los hechos y expuso los que serían los más ‘oscuros’ secretos del artista: “Yo duré con Vicente como siete años, interrumpidos, pero de fijo tres… Tres años anduvimos juntos, después terminamos, él anduvo con Patricia Rivera y cuando terminaba con ella, porque se llevaban muy mal, después volvimos. Éramos Merle-Paty… Nos veíamos en una casa que él tenía en avenida Churubusco”. Esta revelación causó controversia tanto en el set como en los comentarios de los seguidores del ‘Charro de Huentitán’, pues independientemente que sea verdad o no, ensombrecen su carrera y su vida privada. Pero Merle Uribe está muy segura de lo que cuenta, tanto así que se atrevió a contar más detalles sobre esa relación que surgió mientras él estaba casado con Doña Cuquita. Archivado como: Hijo de Vicente Fernández

¿QUÉ FUE LO QUE CAMBIÓ EL RUMBO DE LA HISTORIA? Merle Uribe comentó que después de eso, él estuvo dispuesto a reconocerlo e incluso apoyarla en todo el proceso. De manera textual reconoció lo siguiente de él: “Él me dijo que Paty estaba embarazada y yo le dije ‘perfecto’. Él siempre la apoyó cuando estaba embarazada. Y el problema que hubo con Paty es que ella lo quería acompañar a todos los palenques y él no podía llevarla porque no era su esposa y ella era muy celosa”. Sin embargo, algo cambió de repente y todo lo que sentía el cantante, al parecer cambió por un motivo que dio giro a la historia. A decir de Merle Uribe, tiempo después se sometió a una prueba de ADN al supuesto hijo del ‘Charro de Huentitán’ y resultó negativa, por lo que con ello se confirmó que no había ningún lazo sanguíneo entre el artista y el niño. Archivado como: Hijo de Vicente Fernández

Hijo de Vicente Fernández: ¿QUÉ HIZO PABLO RODRIGO QUE ENFURECIÓ A ‘CHENTE’? Entonces, asegura Merle Uribe, que el cantante le dijo que el ‘muchacho’ habría hecho algo que le molestó y que por ello tomó la determinante decisión de supuestamente alejarlo de su vida. Cuenta que un día el ‘Charro de Huentitán’, le llamó para decirle que algo malo habría ocurrido en su rancho, al que por cierto, iba Pablo Rodrigo. De manera textual comentó sobre esa conversación: “El muchacho se iba a vivir mucho tiempo con él, al rancho, porque Doña Cuquita que es una santa. Lo último que supe… Vicente me habló y me dijo ‘no vas a creer lo que me hizo Rodrigo, cuando cumplió 18 años, me embargaron el rancho’, dice que llegó de un palenque y tenía notarios, actuarios y todo embargando el rancho por el muchacho, obviamente instado por la madre”. Para ver el video haz click aquí.

Hijo de Vicente Fernández: ¿CÓMO REACCIONÓ ‘CHENTE’ ANTE LAS ACCIONES DE SU SUPUESTO HIJO? Fue entonces que ese simple hecho, provocó que el ‘Charro de Huentitán’ no diera más ‘tregua’ al muchacho y tomó la decisión de terminar de tajo con todo lo que lo ligaba a él para siempre. Durante la entrevista, Merle Uribe destapó lo que habría hecho el cantante para ya no ser molestado por la mamá de Pablo Rodrigo, su supuesto hijo. “Él le dijo, ‘sabes qué, te voy a dar cuatro millones de dólares y se olvidan de mí y de mi familia, no quiero volver a saber nada de ustedes’. Ese fue el final y la última vez que yo hablé con él. No se volvió a saber ni del muchacho, ni de ella”, por lo que esta revelación causó un verdadero conflicto y divisiones de opiniones entre los seguidores. Para ver el video haz click aquí. Archivado como: Hijo de Vicente Fernández

Hijo de Vicente Fernández: ¿QUÉ DICEN LOS SEGUIDORES? Algunas personas comenzaron a criticar las revelaciones de Merle Uribe y se fueron con todo contra ella: “Yo ya no hablaría de un amante que tuve y menos si ya falleció… Ya no puede defenderse. Es mejor ya dejar todo por la paz, para qué sacar eso, ya no tiene caso. Lejos de darme orgullo me daría vergüenza”, “¿Cómo puede una mujer sentirse orgullosa de haber sido plato de segunda… no, de TERCERA mesa? Qué poca dignidad, que flaco favor le hace a su género”. Algunos más comentaron: “Qué desfachatez, ahora resulta qué él adulterio es tan normal, qué vergüenza”, “por eso el hijo es así…dice todo”, “también se ve qué fue el amor de su vida de la señora Merle”, “ya no sé quien es peor, si la señora de cascos ligeros o la santa mujercita que soporta estoicamente sus cuernotes”, “Merle mi admiración por ti, guapísima mujer estabas tan cerca del señor Vicente era obvio que se enamorara de ti”.

¿QUIÉN FUE LA CULPABLE? Pero las críticas no bajaron la guardia y se extendieron a todos los involucrados: “Esta declaración, sin palabras ni comentarios muy común de la decepción”, “Doña tan cínica, cero vergüenza hacia la familia de Vicente, bueno es obvio ya que ella no tiene una, ni su propio hijo la quiere”, “mis respetos para doña Cuquita. Yo creo qué en verdad fue la única mujer que de verdad amó a son Vicente”, “sin tantita pena, no hay respeto para cuquita, calladita, calladita”. “Buena energía chicos! Merle qué bárbara, vino a hablar y casi da nombres de otros hombres prohibidos que se agarren los que tuvieron algo que ver con ella”, “cuando se juntan, la inmoralidad, la imprudencia, y las ganas de ser reconocido. Sra. Merl la vida sigue, ya alguien consoló a un pueblo, por la partida de su ídolo Javier Solís. México, tiene mucho talento. Q.E.P.D Vicente Fernández”. Archivado como: Hijo de Vicente Fernández

TODOS HABLAN EN MEDIO DEL DOLOR Y ¿QUÉ PIENSAN DEL CASO? Sin embargo, mucha gente tomó la declaración de Merle Uribe como una falta de respeto hacia la familia y la memoria del ‘Charro de Huentitán’ por lo de Pablo Rodrigo: “A mi me bastaba ver las canciones de Don Vicente Fernández para recordarle, créame Sra. Merle Uribe que no me interesaba recordarle las canas al aire que tuvo el señor. Hay que saber cuando hablar. Usted ya es historia vieja. Seguramente usted también va a querer su dinerito para cerrar su boca llena de veneno. Ya se le olvidó como es ser una dama… lástima!”. “Ese Hotel Ancira si hablara ¿Que no nos diría?, Laureano Brisuela, Mijares, Vicente Fernández. Mariachi Gama Mil, uy tantos, todos llegaban al Gran Hotel Ancira, aún está hermoso ese hotel!! Felicidades Guss, Jessy!!”, “finalmente la que le cerró los ojos y en descanso en brazos de su Cuquita adorada”, “dijo Vicente, me siento dolido y engañado!!! Lo mismo Doña Cuquita y fue por años!”. Archivado como: Hijo de Vicente Fernández

Hijo de Vicente Fernández: ¿PORQUÉ NO CREEN LO DEL EMBARGO? Luego la gente se sintió confundida y comenzaron a lanzar preguntas de cómo estuvo el supuesto embargo: “Vamos punto por punto… ¿A cuenta de qué ese muchacho Rodrigo tenía el poder de embargar el rancho de Vicente? ¿Porqué? Si no era su hijo, no había ningún parentezco, ningún derecho para eso, yo no creo eso, ok le dio dinero y se largaron, pero lo del embargo no creo”. “Pobre Merle lo que le queda decir con tal de figurar en el chisme mejor que no diga nada ya para que después de tantos años no le queda pizca de vergüenza”, “Vicente fue un cantante maravilloso, pero como hombre era muy machista y no respetó a su mujer y decía que la amaba, imagínate si no qué sería de ella”, “qué falta de respeto, que cosa es no tener vergüenza esa Merle hablando después de tanto tiempo hablando de ese amorío que desfachatez”, dijeron más personas.

Hijo de Vicente Fernández: ¿QUÉ FUE LO QUE MÁS CRITICÓ LA GENTE? El común denominador fueron las críticas a Merle, por revelar datos del supuesto hijo del cantante, de nombre Pablo rodrigo: “Que señora tan fuera de lugar, sin escrúpulos y sin principios de la Sra. Merle Uribe. Por eso su hijo Hector no puede admirar a su madre y no la puede querer. No importa cuantas mujeres tuvo Don Chente. Todas esas mujeres deberían guardar silencio y cuadrarse finalmente fueron las otras. La mera mera quien estuvo hasta el final fue Doña Quita toda una señora”. “Que bueno que destapen quiénes eran esos ídolos falsos para los que se fanatizan y vean quien era ese señor Vicente y su esposa tal Cuquita solo habla de su falta de amor propio y permitir tanta cosa, eso ya no está bien en estos tiempos, ojalá y sus nietas rompan con esa cadena de con dinero baila el perro y aguanten a patanes como el abuelo”, dijo otra persona.