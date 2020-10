Emotiva despedida para el ex integrante de MDO

El papá de Anthony Galindo, así como su hermano, revelan por qué se suicidó

El cantante había intentado suicidarse tras padecer una profunda depresión provocada por la pandemia

Una tragedia. Edgar Galindo, papá del ex integrante de MDO, Anthony Galindo, así como su hermano, revelan por qué se suicidó el cantante.

En la cuenta oficial de Instagram del programa Despierta América, se puede ver un video, el cual hasta el momento tiene más de 170 mil reproducciones, donde el papá de Anthony Galindo habla por primera vez del suicidio de su hijo.

Visiblemente afectado, Edgar Galindo, papá del ex integrante de MDO, compartió que desde los 6 meses lo tuvo y que él fue padre y madre al mismo tiempo, además de asegurar que nunca notó una señal que le diera a entender que su hijo padecía de depresión.

“Siempre me decía: ‘padre, te quiero mucho, te amo mucho’, algo que no habíamos visto antes en nuestras vidas, él se fue acercando mucho a medida de la pandemia, lo fue como absorbiendo, entonces hablaba y me llamaba y yo le decía: ‘cálmate, que esto va a pasar, no te preocupes'”.

A la pregunta de cuál era la preocupación más grande de Anthony Galindo, su padre respondió que el trabajo, pues él quería trabajar y la pandemia lo absorbió.

Cuando le dieron la noticia del intento de suicidio del ex integrante de MDO, su padre no lo podía creer y dice que fue algo que lo impactó mucho.

“Esperaba un milagro, pero el asunto es que los daños fueron muy grandes, irreparables”.

Cabe destacar que los familiares decidieron donar varios órganos del cantante, entre ellos el hígado y el riñón: “Miren bien a sus hijos, cuídenlos y no solamente fíjense bien, pero es que es complicado decirle una situación cuando uno no la ve”, expresó el papá de Anthony Galindo, Edgar Galindo.

