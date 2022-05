¡Anne Hathaway deslumbra con increíble look en Cannes!

La actriz de 39 años lució increíble en la alfombra roja de Cannes

¡Checa el precio del look de Anne Hathaway!

“Es glamouroso, pero muy cómodo”

Anne Hathaway look Cannes: Anne Hathaway se convirtió en inspiración al desfilar por la alfombra del Festival de Cannes, durante la presentación de la cinta ‘Armagedon Time’, con un conjunto minimalista de Armani y joyas de Bvlgari que deslumbraron.

De acuerdo con Agencia Reforma, esta es la primera vez que la actriz asiste al festín cinematográfico en Francia y no defraudó al portar un vestido blanco personalizado de Giorgio Armani Privé, completo con una cola y un lazo de gran tamaño, así como un collar de zafiros de Bvlgari.

Anne Hathaway look Cannes: Este es el precio de la pieza que lució Hathaway

Según la compañía de joyería, la pieza presenta “107,15 quilates deslumbrantes de zafiro, talla cojín azul real de Sri Lanka”. La ganadora del Óscar estuvo acompañada en la alfombra por su esposo Adam Shulman, quien vestía un esmoquin de Giorgio Armani.

“Contratas a Erin Walsh (estilista) y confías en ella. Sabes, nunca he estado en Cannes, y he estado viendo cómo se desarrolla la moda del festival de cine durante un par de décadas. Y he notado ciertas cosas con las que nunca puedes equivocarte. Informó Agencia Reforma. Archivado como: Anne Hathaway look Cannes