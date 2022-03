Mata actriz congela cadáver: ¿PORQUÉ LA MATÓ?

Ya en poder de la policía, el hombre confesó matar a Carol Maltesi, dijo que fue el 10 u 11 e enero que sucedieron los hechos, y cuando le preguntaron los motivos que lo llevaron a cometer el terrible asesinato, solo dijo: “No sé porqué lo hice”, lo que sorprendió más a los investigadores el caso.

Y detalló que “ella estaba atada (en un poste de striptease), tenía una bolsa en la cabeza. Empecé a golpearla con un martillo por todo el cuerpo, no muy fuerte. Luego, cuando llegué a la cabeza, comencé a golpearla con fuerza, no estoy seguro de por qué. No sé qué me pasó. Creo que ya estaba muerta, no sabía qué hacer y le corté el cuello con un cuchillo de cocina. Estuve media hora mirándola y luego me fui a casa”.