Angélica Rivera y José Alberto ‘El Güero’ Castro pasan Navidad juntos

Sofía Castro publica foto de la familia completa y resaltan la gran relación que hay

Exesposa de Enrique Peña Nieto luce muy feliz al igual que él

Angélica Rivera, exesposa de Enrique Peña Nieto, regresa con su expareja José Alberto ‘El Güero’ Castro… pero solo para pasar las fiestas de Navidad y la gente no le perdona su paso como primera dama.

Y es que fue la hija de ambos, Sofía Castro quien publicó la postal en su cuenta oficial de Instagram y que replicó Chamonic3, en donde le ‘llovieron’ las críticas.

Esta información también fue publicada por el portal de noticias de La Verdad, en la que se sugiere si aún habría amor entre ellos.

Lo cierto es que la familia decidió pasar las fiestas decembrinas sin importar lo que la gente piense y muchas personas celebraron eso en la cuenta de Sofía.

La joven colgó el siguiente mensaje: “Merry Christmas form our family to yours. Que tengan salud, amor, muchas bendiciones y que todo lo bueno los abrace y se quede con ustedes. Todo mi amor y cariño siempre”.

Uno de los primeros mensajes de los seguidores de la hija de Angélica Rivera, quien apareció junto a José Alberto ‘El Güero’ Castro fue el siguiente: “Que hermosa familia. La mejor de las bendiciones este 2021”.

Sin embargo, en la cuenta de Chamonic3 sugirieron que ‘La Gaviota’ regresó con su expareja y así lo sospecharon: “Pues si a falta de pan, tortillas ya que”.

Sin embargo, previamente en el canal de Youtube, Sofia Castro explicó lo siguiente: “Está padre que pasemos Navidad con mi papá y mi mamá y que se lleven súper bien, lo estoy diciendo desde ahorita porque seguramente el 24 vamos a subir una foto en este bello árbol”.

Con esta explicación, la hija de la actriz se adelantó a todo comentario que pudiera sugerir alguna reconciliación, sin embargo, la postal no dejó de sorprender a todos los seguidores de la exprimera dama y sus hija.