Ángeles caídos: Los 5 más importantes y por qué fueron desterrados

¿Quiénes son los ángeles caídos?

Razones por las que fueron desterrados de este mundo

Los 5 ángeles caídos más importantes que debes conocer

Según las distintas creencias, los ángeles caídos son seres que alguna vez estuvieron en el cielo pero que por diversas circunstancias fueron expulsados de la vida celestial. Según la religión cristiana, estos ángeles cometieron uno de los más grandes errores que puede cometer cualquier ser humano que se apegue a los mandatos divinos: desobedecer la voluntad de dios o, bien, negarse a reconocer a esta divinidad.

¿Su castigo? Además de ser expulsados del cielo, estos ángeles fueron despojados de sus alas y condenados a vivir en la miseria. A partir del análisis de algunas escrituras, como el Génesis y el Antiguo Testamento, se cree que una de las características de los ángeles caídos es la de hacer que los humanos se vayan alejando poco a poco de su fe y sus creencias, por lo que son relacionados con Satanás y con todo lo maligno.

Estos ángeles son:

Abbadon

Azazyel

Semyazza

Yekun

Gadrel

Abbadon

Está presente tanto en el Antiguo como en el Nuevo testamento, y es conocido por ser el guardián del inframundo. Un ángel que no es precisamente conocido por su delicadeza, tiene tanto poder que es capaz de mantener a raya no solo a los ángeles caídos, sino al mismo Lucifer, y no le tiembla la mano a la hora de implementar su voluntad. Curiosamente, la voluntad de Abbadon corresponde a la voluntad de Dios, y por esta razón también se le atribuye el poder de custodiar la espiritualidad de los ángeles en la tierra.

Azazyel

Si buscas un ser a quien culpar por las armas mortales en la tierra, este es el ángel caído a quien debes referirte, ya que fue Azazyel quien estuvo detrás de que los hombres descubrieran las armas y poco a poco se desvirtuara su uso para hacerle daño a su prójimo. Sin embargo, si todo sale acorde a las escrituras del Apocalipsis, el final de este ángel llegará el día del juicio final con un combate frente a los arcángeles Miguel y Gabriel; atado de manos, será juzgado por el ángel Rafael.

Semyazza

Uno de los más temibles, ya que es el líder de tropas de más de 100 entidades de demonios ¡impactante! Se considera que es también el líder del Pacto Armon, y esto es porque una de sus “cláusulas” al reclutar a diferentes legiones de ángeles es que ellos nunca cambiarían de opinión ni se apartarían del mal, aun estando en la tierra. Sin duda un ángel caído de gran poder y que ha sido reconocido como uno de los más influyentes de la historia.