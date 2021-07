Ángela Aguilar ya no quiere cantar con Christian Nodal

Ángela Aguilar sorprende con declaración a los medios de comunicación

A pesar del éxito que alcanzó el tema Dime cómo quieres, la hija de Pepe Aguilar ya no quiere cantar con Christian Nodal

Muchos se preguntan si Belinda se puso celosa Ni quien lo hubiera pensado. Desde su lanzamiento, el tema musical Dime cómo quieres ha logrado un gran éxito. Simplemente, en YouTube tiene a la fecha más de 380 millones de vistas, por lo que muchos verían como algo lógico una nueva colaboración entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, pero la hija de Pepe Aguilar tiene otro punto de vista, ¿acaso Belinda se puso celosa? Captada a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México junto a su famoso padre, video que está disponible en el canal oficial de YouTube del programa Suelta la sopa de Telemundo, la cantante fue cuestionada antes sobre otros temas. Ángela Aguilar, ‘sin pelos en la lengua’ Con un vistoso sombrero en color negro y un original cubrebocas, Ángela Aguilar, quien fue duramente criticada por su outfit en los Premios Juventud, pues decían que se parecía al personaje de La Chilindrina de El Chavo del Ocho, compartió su opinión sobre la participación de Karol G, acompañada de un mariachi, en esta ceremonia. “Yo creo que la música es universal y todos la pueden cantar, pero yo nunca había escuchado decir malas palabras en las canciones”, expresó, y sobre una posible colaboración con alguna reggaetonera en un futuro próximo, reveló que “uno nunca sabe”, y que tiene muchas amigas “en ese ambiente” y que esto podría ser posible.

“Pues con otras personas yo creo que sí”, dice Ángela Aguilar Y a la pregunta que le hizo un reportero sobre si realizaría una nueva colaboración con el cantante Christian Nodal, la hija de Pepe Aguilar, de manera contundente y sin detener su camino, respondió así: “Pues con otras personas yo creo que sí”. De acuerdo con información del portal SDP Noticias, poco tiempo después de haber grabado el tema Dime cómo quieres, surgió el rumor que existía algo más que una amistad entre Ángela y Nodal, motivo por el cual Belinda se habría puesto celosa, incluso se dice que fue la responsable para que su novio no hiciera un dueto con Danna Paola.

Aseguran que Ángela Aguilar se ilusionó con Christian Nodal No pasó mucho tiempo para que usuarios expresaran sus puntos de vista luego de ver ‘el desaire’ que le hizo Ángela Aguilar a una nueva colaboración con Christian Nodal: “Yo si creo qué Ángela se ilusionó con Nodal. Algo muy de juventud, pero Nodal de ella no… Nodal, a pesar de su edad, está súper adelantado a su música”. “Uy, Ángela, tan bien que te veías sin meterte en polémicas, tienes talento, no es necesario que te metas en los escándalos de la farándula”, “Qué bueno que Ángela se dio cuenta que este medio no es no más cantar, también se trata de ser humildes. Nodal canta muy muy bonito, pero se ha vuelto muy arrogante”.

“Me gustaba mas Angelita para Nodal” Usuarios seguían haciéndose presentes con sus comentarios, pues vaya que esta declaración de la hija de Pepe Aguilar sobre Christian Nodal llamó mucho la atención, ¿se puso celosa Belinda?: “Me gustaba más Angelita para Nodal, pero siento que la Beli le dio taquito, por eso se quedó ahí”. “Ángela Aguilar aún está enamorada del Nodal, por eso su respuesta tan ardida para Nodal”, “No sé porque pienso que a ella le gustaba Nodal y a lo mejor Nodal correspondía, pero luego llegó Belinda y se acabó todo”, “Jajaja, Ángela se enamoró de Christian”.

Muchos creen que Ángela Aguilar está enamorada de Christian Nodal y él prefirió a Belinda Por su parte, una persona comentó que Belinda “es la culpable de las desgracias de todos y la mujer ni habla y ni sube historias en las redes”, además de que el tema Dime cómo quieres tuvo éxito porque hubo morbo de ver cantar a Nodal con otra mujer. “Pues yo creo que el Nodal le rompió el corazón a Angelita”, “Está dolida Ángela, es importante darle oportunidad a otros”, “Pobre niña, se le salió el coraje para Nodal porque ella se moría por él y ya se veía colgada del brazo de él y como su novia”, se puede leer en más comentarios (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Majo Aguilar ignora comparaciones con su prima Ángela Aguilar Majo Aguilar no siente presión con la carrera que lleva su prima Ángela Aguilar, pues ella está construyendo su propio camino. La joven acaba de lanzar su sencillo Me vale, su segunda canción con mariachi y, aunque habrá comparaciones con su consanguínea, ella sabe que el sol sale para todos. “Al inicio, yo le tenía mucho cariño a Ángela, yo no lo entendía (lo que la gente decía), yo lo único que siento es amor por ella, me da mucho gusto lo que está haciendo… Todos en la familia estamos pasando por un momento bien padre y jamás me compararía, las dos somos chavas que amamos nuestro país y queremos cantar música tradicional”.

“No hay presión de ser como ellos” La hija de Antonio Aguilar Jr pertenece a una dinastía de artistas que se han destacado en la música vernácula, algo que la llena de orgullo: “No hay presión de ser cómo ellos, es un amor muy padre y me da mucho gusto que la gente de mi generación se estén involucrando y les guste; la música de mariachi está presente y me encanta ser parte de eso”, comentó. Majo lanzará su primer material discográfico en noviembre de este año: “Yo lo que siento primero es orgullo, me siento afortunada de ser de la familia que vengo, por mis abuelos (Flor Silvestre y Antonio Aguilar) siento una gratitud eterna, pero siempre buscando hacer mi camino” (Con información de Agencia Reforma).

“Mis papás me enseñaron a portarme muy bien”: Ángela Aguilar Ángela Aguilar contó su secreto para mantener una carrera limpia y libre de escándalos. La joven, quien está a punto de cumplir 10 años de carrera y 18 de edad en octubre próximo, asegura que sólo hace las cosas que sus padres le enseñaron. “Creo que la forma en que yo puedo mantenerme intachable, creo que es nada más pensando que si yo fuera mamá, qué dejaría que mi hija viera, es muy fácil cuidarte y tristemente es lo que menos hacen, mis papás me enseñaron a portarme muy bien”, dijo.

Lista para su primera presentación en solitario La hija de Pepe Aguilar aseguró en conferencia de prensa que está lista y emocionada por su primer concierto sola en la CDMX el próximo 21 de agosto en la Arena Ciudad de México: “Creo que para mí nunca me he sentido más en casa que en un escenario, nunca he hecho shows tan grandes sola, pero estoy lista”. “Mi papá me ha preparado desde que cumplí un año o dos, mi papá ya me estaba preparando, cada momento, lección me ha llevado a este momento, estoy muy lista para ver el producto final”, agregó. La joven está trabajando en lo que será su nuevo disco de canciones inéditas y espera antes de su concierto lanzar otro sencillo (Con información de Agencia Reforma).