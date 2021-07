“Creo que están utilizando a la niña para crear mas rating”, “Para mi gusto, creo que esa chiquita estaría como una princesa, pero guardadita y tranquilita, pero en su casita y no en ese trote, que la verdad no es un ambiente adecuado para ningun bebé, se puede leer en más comentarios.

Felicita “al mejor papá del mundo”

Natti Natasha no se olvida de su esposo y manager, Raphy Pina, a quien le dedicó un emotivo mensaje con motivo del Día del Padre en sus redes sociales: “Tengo la dicha de celebrar el día del padre al lado de uno de los mejores seres humanos que he podido conocer, con el cual hoy vivo día a día un sueño hecho realidad”.

“Vivo agradecida cada segundo por ese hermoso regalo de vida que ambos creamos. Dios no pudo haber puesto a un mejor hombre a mi lado para amar por siempre. Te amo Raphy! Happy Father’s Day to the best dad in the world”, expresó la intérprete.