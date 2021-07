Andy ‘Grande’ Contreras, según el primer testigo, ya casi había rendido a su rival cuando alguien de sus rivales sacó una pistola, no se sabe con certeza de dónde, y le soltó varios tiros. Luego sus dos amigos también recibieron otra ronda de balazos. Hasta el momento el LVMPD no sabe con precisión quién disparó, si el rival de Contreras o sus acompañantes.

“Lamentablemente hoy perdimos a un amigo”

El asesinato de Andy ‘Grande’ Contreras ha supuesto un profundo dolor para sus familiares y amigos en Las Vegas, Nevada. Su amigo David Pérez abrió la cuenta Help Us Lay Our Beloved Brother to Rest (Ayúdenos a que nuestro querido hermano descanse en paz), para pedir solidaridad económica para su familia ante el intempestivo asesinato.

“Lamentablemente hoy perdimos inesperadamente a un padre, un hijo, un hermano, un tío y un gran amigo”, escribió David Pérez para recordar al hombre asesinado Andy ‘Grande’ Contreras, mientras clamó: “Agradeceríamos enormemente cualquier donación para los gastos de su funeral, con amor en recuerdo de Andy Contreras”.