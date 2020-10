Andrés García, recientemente sorprendió al declarar que no dejará ninguna herencia para sus hijos

Asegura que las malas amistades alejaron a su hija de su familia

Andrea García no la mencionó como parte de sus retoños a los que contemplaba para dejarle sus bienes

De acuerdo con reportes de la Agencia México, Andrés García, recientemente sorprendió al declarar que no dejará ninguna herencia para sus hijos, y que su hija Andrea García está desaparecida.

Al ser cuestionado por la desaparición pública de su hija Andrea García, a quien por cierto no mencionó como parte de sus retoños a los que contemplaba para dejarle sus bienes dijo:

“Yo creo que ella no quiere aparecer, ella tiene unas amistades muy raras… pues la dejamos con sus amistades… no aparece porque no quiere aparecer, es un tipo de gente con el que ella anda de amiga que yo no la paso, pero si ella es feliz así, pues déjenla que sea feliz, ni la voy a obligar, ni me voy a pelear con ella, ni le voy a decir nada, ya está grande”, explicó en entrevista para el programa Hoy.

Al preguntarle sobre si la actriz Andrea García no mantiene contacto con algún miembro de su familia, el ex galán de Televisa comentó: “ni con mi hermana, ni con Leonardo, ni con nadie, ella tiene unas amistades que a mi no me parecen, a lo mejor por eso no quiere aparecer”.

Por último, Don Andrés aseguró que ya dejó de preocuparse por el distanciamiento de su hija, y respetará la decisión que ella ha tomado: “Me preocupé un tiempo, pero quiero pensar que ella es feliz así”, remató.

Tras las declaraciones de Andrés García en la entrevista realizada hubo varios comentarios de diferentes usuarios con distintas opiniones, unos de los comentarios fue: “yo creo que el señor también es complicado, con los tres ha tenido distanciamiento, de su hijo Andrés Jr. no habla mucho ha de ser porque es gay de closet”.

Por otra parte otro internauta comentó: “no juzgo pero Andrés García al ser un macho alfa, creo que tal vez fue muy desapegado de su familia y tal vez de sus hijos, pero pues que viva su vida”.

“El señor es muy coherente, creo que así debe pensar uno y trabajar mucho para no depender de los hijos , por que algunos hijos si son agradecidos y amorosos ya grandes pero otros pues simplemente no y deciden hacer su vida lejos de los papás”, fue otro de los comentarios que publicaron los internautas al ver la entrevista de Andrés.

Actualmente el video de la entrevista realizado por el programa Hoy cuenta con 49 “me gusta” y solamente 6 “no me gusta”. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ

