Fue larga la lista de los famosos que se unieron a sus familiares y seres queridos para celebrar las fiestas navideñas, haciendo ostentosas cenas y reuniones con sus seres más allegados, sin embargo, para la modelo originaria de Chihuahua, las cosas no fueron así.

La Ex Miss Universo mexicana, Andrea Meza sorprende en redes sociales al revelar que había celebrado Navidad desde el hospital a lado de su novio Ryan Anthony, encendiendo las alarmas de sus miles de seguidores, quienes no dudaron en preguntar qué había pasado y sacar conclusiones.

Al pie de la publicación, Ryan Anthony yla modelo Andrea Meza les desearon felices fiestas a sus seguidores: “Merry Christmas- Feliz Navidad from Andrea Meza y yo”, escribió acompañado de varios emojis sonrientes y navideños; desde un Santa Claus hasta un bello pino navideño.

En la imagen, la cual ya cuenta con más de 40 mil me gusta y más de 600 comentarios hasta el momento, se puede observar a Andrea Meza con un cubre bocas, luciendo una gran sonrisa, mientras que su novio, quien se encontraba acostado en la cama, también portaba un cubrebocas y lucía otra sonrisa a pesar de la situación.

Varios usuarios destacaron que pudo haber sido por las comidas que los mexicanos preparaban en estas fiestas, las cuales generalmente suelen ser ‘muy fuertes’: “Quizás le cayeron mal los tamales al pobre”, “Envenenamiento por comida, seguro muchos condimentos y su cuerpo no está acostumbrado. Es común con extranjeros”, “Le cayó mal el recalentado chihuahuense jajajajaj”, “La venganza de Moctezuma JAJAJ”, fueron otros de los comentarios que se podían leer.

En ese momento, Andrea Meza reveló qué haría después de su reinado, confesando lo siguiente: “Casi desde que me coroné, la organización mantuvo presente la importancia de que pensara qué iba a hacer después y de qué manera quería aprovechar este reflector que significa la corona y el impulso que te da. Con todas las puertas que se me abrieron decidí que voy a trabajar en la industria del entretenimiento”.

Recordemos que no fue hace mucho cuando la ex Miss Universo se encontraba en el certamen de belleza entregándole la corona a la modelo originaria de la India, Harnaaz Sadu, quien logró superar a Miss Paraguay; Nadia Ferreira y Miss Sudafrica; Lalela Mswane.

Será conductora de televisión ¿y cantante?

Y así fue, ya que de acuerdo con el portal Infobae, la guapa modelo, quien pasó Navidad en un hospital junto a su novio Ryan Anthony, reveló que ese estará sumando a una televisora hispana para iniciar su etapa como conductora de televisión: “Feliz de formar parte de Telemundo ¡mi nueva casa!”, redactó en ese momento la modelo.

El portal también afirma que ser conductora no es la única meta que tiene, sino también durante su corto reinado logró mostrar las aptitudes que tiene para el canto, algo que le gustaría probar: “Mi papá tocaba la guitarra y yo cantaba. Me siento cómoda si estoy cantando, nunca lo hice profesionalmente, pero es un terrero que me gustaría explorar”.