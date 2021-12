“El rapero #FlowLaMovie, su esposa #DebbieVonMarie y sus hijos, #KeilyanHernándezPeña, de 22 años, #JesielJabdielSilva de 9 años, y #JaydenHernández, de 4 años, perdieron la vida esta tarde en un accidente de avión el Aeropuerto Internacional de Las Américas”, se puede leer en un post de Instagram de Chisme No Like.

“Lamentable tu pérdida y la de tu familia”

Don Omar también envió su mensaje: “Lamentable tu pérdida y la de tu familia. Gracias por la oportunidad de colaborar. Vuelen alto, nos vemos luego”. Farruko escribió: “Que tragedia Dios mío, descanso eterno para ti y tu hermosa familia @flowlamovie hoy estamos aquí mañana no sabemos”.

Su compañero Anonimus puso: “Te amo hermano mío, esta jamás la vi venir mi bro y menos con tu hermosa familia entera. Jamás le reclamaría a Dios nada!!! No soy nadie para hacerlo!!! Pero en realidad esto no tiene nombre y no lo entiendo “. Y DJ Adoni: “GRACIAS A TODO LO QUE SE HAN PREOCUPADO POR MI ESTOY BIEN GRACIAS A DIOS. PAZ A LAS ALMAS PERDIDAS Y FUERZA A SUS FAMILIARES”. Archivado como: Celebridades devastados muerte productor