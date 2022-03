Ana Patricia Gámez Despierta América. La ex modelo mexicana Ana Patricia Gámez se ha convertido en una de las presentadoras más queridas de la televisión hispana, a pesar de haber estado en el ojo del huracán en varias ocasiones su popularidad continua. Ahora, en las redes sociales, la ex Nuestra Belleza Latina vuelve a enamorar a sus seguidores.

Cabe mencionar que la ex modelo se le vio muy feliz y emocionada de volver a la que fue su casa hace apenas poco más de dos años. Además, Ana Patricia no solo festejó los 25 años del programa, sino que de igual manera celebraron el cumpleaños del Chef Yisus con un enorme pastel.

“Todavía no llega la primavera, pero así llegue yo hoy a @DespiertAmerica . Hay lugares que siempre te hacen sentir en casa”, escribió la feliz mamá de estar de vuelta en el show en su cuenta de Instagram. Inmediatamente varios usuarios comentaron la publicación pidiendo que ya se vaya del programa.

“Me encanta el programa con Ana Patricia es hermosa, sin duda hace falta en el programa”, “Que se quede, saquen lo que no da el ancho”, “Anita quédate!!! En Despierta América. Hace falta esa personalidad cada vez estás más guapa “, “Anita se debería de quedar”, fueron algunos comentarios. Archivado como: Ana Patricia Gámez Despierta América. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ .

Inmediatamente los seguidores de la ex Nuestra Belleza Latina comenzaron a mencionar que debería quedarse en el show. Cabe mencionar que desde que anunció su salida del programa muchos han pedido a gritos el regreso de la mexicana para darle alegría y belleza junto a su amiga Francisca Lachapel.

“Que se quede y el programa seria el numero uno”

“Que se quede y el programa seria el numero uno hay unos o unas que no dan el ancho pero hay van aprendiendo”, “Alegra la casa Anita y Albert x q ya no sale siempre sacan a los mejores”, “Espero q entiendan su programa bajo mucho por ese cambio de la señora que no hablar sabe ni gracia tiene fuera fuera”, continuaron los mensajes.

“Ana Patricia regresa mejor de consejera de amor a el show “Enamorándonos”. Desafortunadamente hay muchos concursantes estancados en el palco que necesitan ayuda desesperantemente”, “Como irradia alegría Ana Patricia siempre”, “Ojalá se quede y saquen a otra”, dijeron algunos usuarios. Archivado como: Ana Patricia Gámez Despierta América