Ana Patricia Gámez y Alejandra Espinoza ¿disfrutan de las copas de más?

Las ex reinas de belleza luchan por defender su honor

¿Las chacharon ‘con las manos en la masa? Ana Patricia Gámez y Alejandra Espinoza son dos de las figuras hispanas más queridas por el público latino en EEUU y sus participaciones en certámenes de belleza y programas de televisión no pasan desapercibidas logrando ser de las consentidas y con un amplio público como fanáticos en su lista. Sin embargo, cuando se trata de su vida personal, ambas han estado también en puntos críticos donde la gente sin duda se pone a criticarlas o analizarlas en base a las decisiones que toman para su persona o la de sus hijos o esposos, basta recordar los meses del año pasado cuando una se enfermó y la otra se ausentó de la televisión. Alejandra Espinoza y Ana Patricia Gámez ¿gustan por las copitas? La gente se alarmó cuando Alejandra Espinoza acudió al doctor sintiéndose mal y no sabía lo que tenía, además de que se le paralizó parte de la cara y los estudios clínicos que le realizaron no arrojaban ningún resultado en específico, sin embargo, logró atender su mal y ya se encuentra mejor. Por el otro lado, los fanáticos de Ana Patricia Gámez se pusieron bastante tristes cuando la presentadora mexicana decidió poner una pausa indeterminada a su carrera en televisión, por pasar más tiempo junto a sus hijos y su esposo, renunciando a Enamorándonos USA, show que le daba mucha exposición.

¿Se refugian en el alcohol? Para nadie es un secreto que a los presentadores de televisión les encanta exponer su imagen y compartir sus día a día con sus miles de seguidores en plataformas diversas, pero esta vez, tanto Ana Patricia Gámez como Alejandra Espinoza fueron ‘sorprendidas’ con copas de más. Las mexicanas siempre han sido muy transparentes con sus fanáticos y claro está que disfrutan tener una imagen no posada y más real que otras celebridades que aparentan lo que no son, por lo anterior, ambas decidieron tomarse videos con una situación muy peculiar en el que el protagonista era el vino.

¿Ebrias se toman video? Alejandra Espinoza y Ana Patricia Gámez causan sorpresa «Él dice que soy una alcohólica porque tomo dos copas de vino tinto…», se escucha decir primero a Ana Patricia Gámez mientras una voz de hombre la desmiente y asegura que ella se toma una botella al día, para después, la presentadora revirar la acusación y muy molesta decir: «No es cierto, Javier, Javier, no me estes ridicul…zando… no me ridiculi…. delante de la gente, esto es indigno», responde Ana Patricia Gámez con la copa de vino en la mano mientras en el video de Univisión Famosos cambian abruptamente la escena y ponen la misma situación pero con Alejandra Espinoza.

Alejandra Espinoza no traía copa de vino en mano «No me hables, no me hables, vengo a hablar con el doctor, si no, divorcio nada más…», se escucha decir al hombre muy molesto porque su mujer está claramente pasada de copas y no lo quiere aceptar, problema que seguramente tienen arrastrando por años y ella no lo toma como algo serio. Lo cierto, es que se trata de un video cómico usando un audio de TikTok que se ha hecho viral, para el que Ana Patricia Gámez y Alejandra Espinoza requieren hacer sus dotes de actrices y así entretener y hacer reír a sus miles de seguidores en Instagram y TikTok donde las dos tienen buena fama.

La gente ¿las critica? Alejandra Espinoza y Ana Patricia Gámez quedan en ‘evidencia’ Las personas que vieron la recopilación del video de Univisión Famosos, no dudaron en opinar sobre la actuación de ambas mexicanas y les dejaron su parecer: «por @alejandraespinoza ! La Mejorrrr!», «Y cuando se vuelvan alcohólicas solo dirán ‘ay es que tuve un mal momento’, aprendamos a tiempo». «Alejandra lo sabemos que te gusta el trago lo sabemos more», «es indigno y muy PeGriLosooooooo!!», «Moriiiii de risa «, «El mismo que hizo Ana Patricia», «Que tanto es tantito», «Que ridiculez de tipa», «estas poniendo cuernos a las chelas!!», «no te creo no hay pedo mija tomate 2», le comentaron las personas a ambas famosas.

Ana Patricia Gámez ¿ya no quiere regresar a la televisión? Ana Patricia Gámez se enfoca en su familia y en sus labores de empresario, de las que según comentó gana mucho más que con la televisión, por lo que es muy probable que no la volvamos a ver como titular de algún show en un buen tiempo y en su más reciente podcast ella misma recordó sus orígenes antes de ser famosa: «En las vacaciones de verano del año 2000, que duraban dos meses, mi tía Rosa me dijo que si quería trabajar con ella en un almacén de retazos de tela y, por supuesto, contesté de manera afirmativa. Me acuerdo que me pagaban 250 pesos a la semana y mi trabajo era doblar tela, pero yo me fui mucho más allá y me ponía a acomodarlas por tipo o por color. Creo que de ahí nació mi amor por la costura», fue lo que dijo Ana Patricia Gámez de cuando era niña y tuvo su primer trabajo.

Alejandra Espinoza lista para ser actriz y protagonizar en Televisa Alejandra Espinoza después de haber pasado unos meses con la salud deteriorada en donde no sabía lo que le sucedía, por fin se está logrando recuperar y está inmersa en su proyecto de Televisa, una telenovela en donde lleva el protagónico llamada ‘Corazón Guerrero’ que está próxima a estrenarse. Hace poco, la mexicana decidió responder a los comentarios de la gente en su contra quienes no consideraban justo que Alejandra Espinoza protagonizara tan rápido una telenovela de Televisa: «Siempre va haber comentarios buenos y malos, pero soy una persona que ha trabajado siempre desde los 16 años y que nada me lo han regalado, entonces voy a hacer mi mayor esfuerzo», comentó. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE ANA PATRICIA GÁMEZ Y ALEJANDRA ESPINOZA CON SUS ‘COPITAS DE MÁS’.