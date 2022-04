Por su parte Ana Patricia se veía feliz de poder regresar al programa que la vio nacer y estar de nuevo conduciendo con sus compañeros y ser nuevamente una de las conductoras principales del programa de concursos, los fanáticos de enamorándonos esperan que ya no que se vaya.

La conductora mexicana y ex reina de belleza Ana Patricia Gámez anunció mediante su Instagram que regresaba a Enamorándonos, algunos de sus seguidores le comentaban con muchas bendiciones, pero algunos creían que su regreso a la televisión trataba de una broma ya que en Estados Unidos estaba conmemorando el día de los inocentes.

“Cuando me convertí en Madre nació también un sentimiento de culpa que sé que nos acompaña a todas por el resto de nuestras vidas y a diario nos hacemos esa pregunta sobre si estamos haciendo lo correcto con nuestros hijos, verlos crecer y estar en los momentos más importantes de su vida es y será siempre mi misión”, escribió la actriz respecto a lo que había comentado sobre que su retiro se debía a que quería ver a sus hijos crecer.

De acuerdo con People en Español , hace unas horas Ana Patricia Gámez compartió el vídeo donde anunció su regreso a Enamorándonos USA, la persona que había tomado su lugar, Karina Banda, le dio la bienvenida nuevamente: “Uno no toma decisiones importantes para después cambiar de opinión, pero la vida y Dios nos guían para siempre retomar el camino correcto.”

Se encuentra muy agradecida con enamorándonos

Ana Patricia Gámez siguió relatando su agradecimiento con el programa de concursos: “Enamorándonos Usa me ha regalado el entendimiento y balance que necesito para lograrlo y a la vez me permiten desarrollar esta profesión tan hermosa donde he recibido siempre el apoyo y el cariño de ustedes”

“Aceptar regresar no fue una decisión que se tomó de la noche a la mañana, pero Dios me ha bendecido de muchas maneras, con unos hijos sanos, felices y amorosos y con un esposo que me apoya incondicionalmente en cada camino que decido tomar.” Aseguró la conductora sobre su regreso.