Ante el inesperado anuncio, Rafael Araneda confirmó sospechas: “Pero eso no es todo porque este programa será en un lugar paradisiaco, en un ambiente idílico, caribeño, donde el amor, las pasiones, el afecto, el desamor, los quiebres, la sensualidad, tendrán un rol fundamental porque comenzamos la búsqueda por todos los Estados Unidos y por Puerto Rico de quién?”, anuncia el conductor.

Según reportes de Mandy Fridmann de ‘La Opinión’, la ex reina de belleza sí retornaría a Enamorándonos USA, aunque aún no hay nada oficial confirmado, pero se rumora que negoció un jugoso contrato con Univisión para poder retomar sus labores como presentadora de dicha empresa, lo que le permitirá regresar de lleno a la pantalla chica.

La conducción de la ex reina de belleza, quien desde hace unos días tiene un espacio dentro de Despierta América llamado ‘Querida Ana’, dando consejos y contestando dudas de sus seguidores, en Enamorándonos USA sería la misma junto a Rafael Araneda quien desarrolló una buena química con ella desde hace tiempo.

Hace unos meses, Ana Patricia Gámez añadió en una entrevista que estuvo a punto de firmar contrato con Telemundo, pero se arrepintió y ahora con la oferta de la cadena que está detrás de Enamorándonos USA, llamada Soho, pues aparentemente no lo pensó dos veces y decidió firmar para volver de nueva cuenta, algo que la gente pedía.

Los comentarios ante tal anuncio no se hicieron esperar y mientras unos se emocionaron por Karina Banda, otros piden el regreso de Ana Patricia Gámez: “Yo realmente lo veo porque no era Ana si vuelve lo dejo de ver”, “Felicidades Karina. Espero que Ana Patricia regrese a conducir con Rafa”, “Y ahora dicen q ella se va y llega Ana Patricia seguro”, “Que pena como la sacaron. Ella es muy dinamica. Ana Patricia le queda corta”.

¿Pena por Karina Banda? Enamorándonos USA en polémica

Más comentarios aparecieron por tal decisión: “Yo empecé a ver el show cuando se fue Ana Patricia, ya no lo voy a ver más”, “Quien estará con Rafael? Ana Patricia eso no es justo ella se quiso salir y ahora ya quiere regresar no y no”, “Que bueno por Karina ya era hora de que le dieran un buen puesto en la tv pues es muy profesional y bien merecido”, “Pero si Ana regresa mañana, que rápido crecieron sus hijos”.

Y más personas sentenciaron: "Que bueno que se fue. No la soporto", "Karina nooo te vayas", "Me da tristeza por Karina. Espero que si le vaya bien en su nuevo programa. Porque ni es canal", "Bueno su propio show, la voy a extrañar, pues es muy dulce.. Ana Patricia era un poco seca para el show", "Yaaaaaehhh Regresa Ana Patricia".