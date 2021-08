Ana Patricia Gámez revela lo inesperado

La modelo confesó que sus hijos ‘encontraron’ a su papá fallecido

La ex conductora del programa Enamorándonos no pudo contener el llanto Luego de una lucha contra el cáncer por más de cinco años, el padre de la modelo Ana Patricia Gámez murió a mediados del año pasado en plena pandemia por el coronavirus, pero ahora la ex conductora del programa Enamorándonos confiesa que sus hijos ‘encontraron’ a su papá fallecido. De acuerdo con información de People en español, fue este fin de semana que los pequeños Giulietta y Gael le dijeron a su madre lo que nunca se hubiera imaginado después de que salieran a cenar a un restaurante en familia. También estaba presente su esposo, Luis Carlos Martínez. Una sorpresa para Ana Patricia Gámez Ana Patricia Gámez compartió que fue su hija Giulietta quien de repente le preguntó por su abuelo, Juan Gámez, a lo que la presentadora de televisión se sorprendió, ya que en su momento ella le explicó lo que había pasado con su padre. “Mamá, mamá, ¿dónde está mi abuelo? Ah, mira, ya lo encontré. Está atrás de ti. Ahí, está, en esa estrella…”, recordó Ana que fue eso lo que le dijo su pequeña. También su hijo Gael se percató de su presencia. Entre lágrimas, Ana dijo que fue un momento muy lindo, pero triste a la vez.

Ana Patricia Gámez le había dicho a su hija que su abuelo sería una estrella en el cielo En varias ocasiones, Ana Patricia Gámez ha compartido en sus redes sociales su sentir tras la muerte de su padre, incluso cuando dio la noticia de su fallecimiento, compartió un conmovedor video, por lo que sus seguidores no dudaron en mostrarle su apoyo. Y sobre cómo fue que explicó este hecho a sus hijos, la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2010 recordó que, en le caso de Giulietta, le comentó que su abuelo “siempre va a ser la estrella más brillante en el cielo”: “Cada vez que llega la noche, Giulietta busca a su abuelo” (Archivado como: Ana Patricia Gámez confiesa que sus hijos ‘encontraron’ a su papá fallecido).

Comparte su última morada Fue el pasado 28 de junio que la modelo y conductora mexicana Ana Patricia Gámez, en el primer aniversario luctuoso de su padre, decidió compartir un par de fotografías de la última morada de Juan Francisco Gámez López, nacido el 17 de marzo de 1953. “Se cumplió 1 año de su partid. Ustedes me han visto compartir hermosos recuerdos junto a mi padre, hoy en su primer aniversario luctuoso comparto su última morada”, escribió, recibiendo de inmediato mensajes de apoyo de sus seguidores y varios famosos, entre ellos La Veneno Sandoval, Chef Yisus, Lourdes Stephen y Karina Banda.

Un grato recuerdo Unos días de haber compartido lo que es la última morada de su papá, Ana Patricia Gámez le dedicó un emotivo mensaje con motivo del Día del Padre, el cual se celebra en México el tercer domingo de junio. Además, subió una imagen junto a él en un destino turístico. “Mi papá es la estrella más bonita que brilla en el cielo. Hoy en su día solo lo puedo recordar, no lo puedo abrazar, ni darle un regalo. No quiero recordar su último día del padre con vida porque no la estaba pasando bien, tengo tantos hermosos momentos con él y me quedo con eso, porque mi viejo fue un gran padre!” (Archivado como: Ana Patricia Gámez confiesa que sus hijos ‘encontraron’ a su papá fallecido).

Ana Patricia Gámez tiene muy presente el cumpleaños de su padre Con lo que mencionó la ex conductora del programa Enamorándonos, sobre que su padre “es la estrella más bonita que brilla en el cielo”, tiene mayor signficado lo que le dijo su hija hace apenas unos días que había ‘encontrado’ a su abuelo en el cielo. El 17 de marzo pasado así lo recordó con motivo de su cumpleaños: “Feliz cumpleaños hasta el cielo, mi viejo! Celebró tu vida ,don Juan, mis momentos contigo, te sonrío, te lloro, te recuerdo, te honro. Te abrazo en mis pensamientos te anhelo en mis sueños (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Ana Patricia Gámez revela que su hijo se puso mal tras viaje a México Además de estar presentes en el primer aniversario luctuoso de su padre, hecho que la marcó profundamente, Ana Patricia Gámez compartió que también la intención de este viaje era celebrar el cumpleaños número tres de su pequeño Gael, sin imaginar lo que pasaría más adelante. “Llegué con mis niños, y saben que cuando vas a tu lugar de origen lo que quieres es comer… Llegué arrasando con todo, y me fue súper mal porque a los dos días me enfermé horrible. Su hijo fue el que terminó en urgencias de un hospital”.

“Me comencé a sentir súper mal” “Salimos de paseo a un pueblo mágico que está cerca, rentamos un hotel, y apenas llegamos hacía un montón de calor, yo me comencé a sentir súper mal, la panza se me infló como si estuviera embarazada de 7 u 8 meses, inflada, dura, el caso es que la pasé súper mal y duré así varios días. Fue tanta mi frustración, mucho tiempo me la pasé tirada porque me sentía hasta mareada“. Ana Patricia también comento que su hijo en un día vomitó en siete ocasiones y fue cuando tuvieron que llevarlo a emergencias, lugar donde le aplicaron una inyección para cortar la infección. Tal parece que no fue buena idea hacer este viaje a México.

El hijo de Ana Patricia Gamez estuvo enfermo por varios días Ya casi para terminar con su relato, la ex conductora de Enamorándonos dijo que, luego de llevar a su hijo con un pediatra, le dijeron que tanto su organismo como el de ella ya no están acostumbrados al agua ni a la comida de México. “Gael duró así enfermito algunos días… Lo bueno es que mejoró justo para disfrutar de su cumpleaños”, expresó la presentadora mexicana, quien está organizando su empresa para poder realizar los proyectos que había dejado pendientes por estar en televisión.

Vacaciones en familia En esta misma emisión, Ana Patricia mencionó que aún tiene pendiente hacer dos viajes de vacaciones junto a su familia: a las Bahamas, para disfrutar de la playa, y a Carolina del Norte, en Estados Unidos, para deleitarse con la montaña. “Yo siempre he dicho que a esta vida no solo venimos a trabajar, sino a disfrutar, porque de eso se trata”, concluyó la simpática presentadora mexicana, quien aseguró que no dejará de lado sus redes sociales como se había rumorado recientemente.