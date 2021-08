Triste noticia en el medio artístico

Se confirma la muerte de reconocido actor a causa de cáncer a los 58 años de edad

Se trata del comediante inglés Sean Lock En las primeras horas de hoy, se dio a conocer la muerte de reconocido actor a causa de cáncer a los 58 años de edad: se trata del comediante inglés Sean Lock. Así lo confirmó su agente a través de un comunicado, donde se menciona que falleció rodeado de sus seres queridos. “Es con gran tristeza que tenemos que anunciar la muerte de Sean Lock. Murió en casa de cáncer, rodeado de su familia. Sean fue uno de los mejores comediantes de Gran Bretaña, su creatividad sin límites, su ingenio relámpago y la brillantez absurda de su trabajo lo marcaron como una voz única en la comedia británica”, se puede leer en este comunicado. Actor Sean Lock muere de cáncer Nacido el 22 de abril de 1963 en Chertsey, en el Reino Unido, este actor británico ganó el British Comedy Award en 2000 en la categoría de Mejor cómic en vivo y fue nominado para el Perrier Comedy Award. Se le recuerda por sus apariciones en radio y televisión. “Sean también fue un querido esposo y padre de tres hijos. Sean será profundamente extrañado por todos los que lo conocieron. Solicitamos amablemente que se respete la privacidad de su familia e hijos en este momento difícil”. De inmediato, las condolencias se hicieron presentes.

Pocos sabían que el actor Sean Lock tenía cáncer De acuerdo con información del portal Unilad, el diagnóstico de cáncer del actor Sean Lock no era del conocimiento público, por lo que la noticia de su fallecimiento causó gran consternación entre sus admiradores y compañeros del medio artístico. “Sabía que este día llegaría desde hace algún tiempo, pero no es menos desgarrador”. Un verdadero original tanto en la comedia como en la vida. Lo extrañaré mucho”, expresó el también comediante Lee Mack, mientras que el comediante inglés Jon Richardson expresó: “Yo idolatraba a Sean como cómico mucho antes de convertirme en comediante y diez años trabajando junto a él no disminuyeron eso en lo más mínimo”.

“Descanse en paz, Locky” Por su parte, el comediante, escritor, actor y presentador de televisión inglés Alan Davies dijo en sus redes sociales: “Nos conocimos en 1988 justo al comienzo de nuestras carreras de stand up. No lo había visto en los últimos años mientras luchaba silenciosamente contra la enfermedad, pero hoy me siento muy triste por Anoushka y sus hijos”. Cabe destacar que el actor inglés había sido diagnosticado con cáncer de piel en 1990, lo cual se atribuyó a su sobreexposición al sol mientras trabajaba como constructor a principios de la década de los 80′. Le sobreviven su esposa y sus tres hijos.

Reacciones en redes sociales Minutos después de darse a conocer el fallecimiento del actor inglés Sean Lock a causa de cáncer a los 58 años de edad, usuarios de las redes sociales expresaron sus condolencias: “Qué triste noticia del fallecimiento de Sean Lock, todo el mundo solía decir que yo era su versión del pasado se echará mucho de menos al increíble comediante”. Sin duda, Lock será recordado por su participación en programas de panel como 8 de 10 gatos y 8 de 10 gatos hacen la cuenta regresiva, así como por la comedia de situación 15 pisos altos. “¡Absolutamente destrozado al escuchar que Sean Lock perdió su batalla contra el cáncer tan joven!”, se puede leer en otro mensaje.

La última publicación del actor inglés Sean Lock El actor y comediante inglés Sean Lock no solía usar con frecuencia las redes sociales. En el caso de Instagram, en su cuenta oficial, compartió únicamente 5 publicaciones, además de tener poco más de mil 900 admiradores y seguía a 42 personas. En su última públicación, realizada el 23 de agosto del 2020 en plena pandemia por el coronavirus y donde aparece acompañado de su esposa, escribió: “Siempre es bueno salir”. Sus fans no dejaron escapar la oportunidad para despedirse de él.

Actor de Friends lucha contra cáncer en etapa 4 James Michael Tyler, quien interpretó a Gunther en la serie Friends, concedió una entrevista al programa Today Show donde reveló una noticia que sorprendió a todo el público que lo sigue. El actor declaró que se encuentra luchando contra el cáncer de próstata etapa 4 desde septiembre del 2018, cuando fue diagnosticado a través de un examen de rutina. El actor ha pasado por una larga batalla contra esta enfermedad que lo ha dejado paralizado de la parte inferior de su cuerpo y las posibilidades cada vez disminuyen más, por ello decidió hablar para el programa para concientizar a los demás sobre los riesgos de no acudir a tiempo al médico.

“Supe que había algo bastante mal allí” Según Page Six, el actor relató que el descubrimiento de la enfermedad se dio en el 2018, cuando él tenía 56 años y había acudido al médico sólo para hacer un estudio físico de rutina, fue allí cuando se dieron cuenta que algo no marchaba bien y el doctor decidió hacer más pruebas, descubriendo la enfermedad que lo aquejaba. “Yo tenía 56 años en ese momento y examinan el PSA, que es un antígeno prostático específico. Eso volvió en un número extraordinariamente alto… así que supe inmediatamente cuando me conecté y vi en los resultados de mi análisis de sangre que obviamente había algo bastante mal allí. Casi de inmediato, mi médico me llamó y me dijo, ‘oye, necesito que vengas mañana porque sospecho que puedes tener un problema bastante serio con tu próstata'”, comentó ‘Gunther’.

“Para mi pronóstico específico, es por supuesto etapa 4”, dijo el actor de Friends sobre su cáncer Tyler cuenta que fue así como se enteraron del cáncer de próstata que ya estaba en una etapa avanzada. Por lo general, cuando alguien recibe un diagnóstico de ese tipo, es porque ya se ha regado a otras partes del cuerpo y lo denominan como cáncer metastásico. “Para mi pronóstico específico, es por supuesto etapa 4, cáncer en etapa tardía. Entonces, eventualmente, ya sabes, probablemente me acabará”, comentó el actor al conductor Craig Melvin. El cáncer desgraciadamente se había regado a los huesos y a su columna vertebral, por lo cual afectó posteriormente la parte inferior de su cuerpo, impidiéndole caminar.

“El cáncer mutó en la pandemia” El 2020 trajo una situación complicada para el actor, quien no sólo estaba preocupado por la pandemia que estaba azotando el mundo, sino por el constante tratamiento que estaba recibiendo para combatir la enfermedad, pero por un descuido de su parte perdió una cita con el médico y cuando por fin pudo tomarla, le informaron una terrible noticia. “Me perdí de ir a un examen, lo cual no fue algo bueno. Entonces, el cáncer decidió mutar en el momento de la pandemia y así progresó”. El actor también comentó que está en tratamiento de quimioterapia bastante agresivo, el cual lo deja tendido en la cama y debe desplazarse en silla de ruedas por cualquier lugar.