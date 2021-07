Luego de salir del programa Enamorándonos, Ana Patricia Gámez confiesa lo inesperado

La ex conductora asegura que su hijo se puso mal tras viaje a Mexico

Anteriormente, ha sido duramente criticada por hacer comentarios desafortunados sobre su país natal A través de su podcast Ana Patricia sin filtro, la ex conductora del programa Enamorándonos, Ana Patricia Gámez, reveló que su hijo, el pequeño Gael, se puso mal tras viaje a México, y parece que no ha aprendido la lección, pues en otras ocasiones ha sido duramente criticada por hacer comentarios desafortunados sobre su país natal. La ganadora de Nuestra Belleza Latina en el 2010, y quien formó parte de Despierta América, dijo que tras su salida del exitoso programa hizo un viaje junto a sus hijos del cual no compartió ningún tipo de información en sus redes sociales. Ana Patricia Gámez revela que su hijo se puso mal tras viaje a México Además de estar presentes en el primer aniversario luctuoso de su padre, hecho que la marcó profundamente, compartió que también la intención de este viaje era celebrar el cumpleaños número tres de su pequeño Gael, sin imaginar lo que pasaría más adelante. “Llegué con mis niños, y saben que cuando vas a tu lugar de origen lo que quieres es comer… Llegué arrasando con todo, y me fue súper mal porque a los dos días me enfermé horrible. Su hijo fue el que terminó en urgencias de un hospital”.

“Me comencé a sentir súper mal”: Ana Patricia Gámez “Salimos de paseo a un pueblo mágico que está cerca, rentamos un hotel, y apenas llegamos hacía un montón de calor, yo me comencé a sentir súper mal, la panza se me infló como si estuviera embarazada de 7 u 8 meses, inflada, dura, el caso es que la pasé súper mal y duré así varios días. Fue tanta mi frustración, mucho tiempo me la pasé tirada porque me sentía hasta mareada“. Ana Patricia también comento que su hijo en un día vomitó en siete ocasiones y fue cuando tuvieron que llevarlo a emergencias, lugar donde le aplicaron una inyección para cortar la infección. Tal parece que no fue buena idea hacer este viaje a México.

Su hijo estuvo enfermo varios días Ya casi para terminar con su relato, la ex conductora de Enamorándonos dijo que, luego de llevar a su hijo con un pediatra, le dijeron que tanto su organismo como el de ella ya no están acostumbrados al agua ni a la comida de México. “Gael duró así enfermito algunos días… Lo bueno es que mejoró justo para disfrutar de su cumpleaños”, expresó la presentadora mexicana, quien está organizando su empresa para poder realizar los proyectos que había dejado pendientes por estar en televisión.

Más vacaciones en familia En esta misma emisión, Ana Patricia mencionó que aún tiene pendiente hacer dos viajes de vacaciones junto a su familia: a las Bahamas, para disfrutar de la playa, y a Carolina del Norte, en Estados Unidos, para deleitarse con la montaña. Yo siempre he dicho que a esta vida no solo venimos a trabajar, sino a disfrutar, porque de eso se trata”, concluyó la simpática presentadora mexicana, quien aseguró que no dejará de lado sus redes sociales como se había rumorado recientemente.

Su retiro de la televisión Fue hace unos meses cuando la mexicana Ana Patricia Gámez sorprendió anunciando su decisión de retirarse del medio artístico y así dar paso a su vida personal como mamá y esposa, pues renunció a ser conductora de televisión cuando fue titular de Despierta América y de Enamorándonos, programas que le dieron reconocimiento. “Miles de aplausos Anita, estás preciosa como siempre, que disfrutes mucho tu viaje en yate”, “Con todo el respeto de tu esposo. Muy bella. Bendiciones a la familia”, “Muy hermosa Ana Patricia, pon una foto en bikini ¿o tu esposo es celoso?”, “Siempre bella Anita!!!… Cariños y abrazos para ti”, continuaron los mensajes.

¿Le ha costado dinero su retiro? Ana Patricia Gámez tiene unas semanas fuera de la televisión y su retiro ya derivó en especulaciones de si la mexicana está deprimida, sin dinero y ¿arrepentida? por su decisión; ahora se filtraron unas fotos en su Instagram sobre la celebración de Ana Patricia Gámez a su hijo que ‘despiertan sospechas’. Tras ‘desaparecer’ de Enamorándonos USA, Ana Patricia Gámez actualizó su Instagram con lo que estaba haciendo ahora que está de retiro y lo primero fue disfrutar el tiempo con sus hijos y su esposo, lo que en un principio dijo que haría cuando renunció a la televisión.

¿Pide ayuda para la fiesta de su hijo? Aunque muchos dudan que Ana Patricia Gámez necesita dinero, llamó la atención la más reciente publicación de Instagram en una serie de fotografías en los que se ve cómo celebró el cumpleaños de su hijo Gael, con temática de dinosaurios, sin embargo, las ‘sospechas’ de crisis económica ¿fueron evidentes? Cuando celebridades como Adamari López o Lili Estefan gastan mucho dinero en los cumpleaños de sus hijos, Ana Patricia Gámez optó por ¿solicitar ayuda a su familia para todo lo relacionado a la fiesta de su hijo? ¿Será que el retiro de la televisión la tiene con crisis financiera?

En familia Anteriormente, en su perfil compartió las instantáneas donde luce un traje de baño color rosa, al igual que su cuñada bastante escotada, dejando en claro que es dueña de una figura espectacular y envidiable, en la imagen se observa a su esposo y a sus hijos. “Lindos, Ana me da tristeza que te vayas del programa porque ya tus chispas no van a estar, también me gusta cuando te ríes sin control, la risa tuya es contagiosa muchos besos a todos”, “Hermosa familia. Bendiciones”, “Disfruta con tu bella familia, Ana”, “Cómo me gustaría que siguieras en tu programa, te voy a extrañar mucho Ana Patricia, nada más por ti lo ve,o eres una mujer bellísima, me encanta tu actitud”.

Halagan a Ana Patricia Gámez “Siempre bien guapa y elegante”, “Ay cosita, te ves guapísima corazón. Mmm, chiquita hermosa, mua (beso)”, “Wow, qué preciosa te miras Anita, sin duda la más bonita de todas las reinas” y “La barbie, muy bella”, fueron algunos de los primeros halagos tanto de hombres como de mujeres para Ana Patricia Gámez. Un hombre quiso destacar entre los demás para plasmar lo que sintió al ver la fotografía: “La belleza en su máxima expresión! Ahí estás Ana Patricia en medio del mar como una sirena mostrando su gran belleza, espero que estés pasando un maravilloso día y que lo disfrutes al máximo junto a tus seres queridos, feliz día Ana Patricia”.