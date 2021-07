Samy Suárez habría reaparecido recientemente junto al Padre Alberto

En el programa de YouTube de ‘Hablando Claro’ junto al Padre Alberto, apenas la semana pasada había aparecido precisamente Samy Suárez, luego de estar mucho tiempo ‘desaparecido’ tras alcanzar la fama en su colaboración con Despierta América y dio datos interesantes sobre su vida alarmando sobre que se contagió de COVID:

“A mí me dio COVID el año pasado pero gracias a Dios me vacuné dos veces y estoy muy bien y estoy en proyectos nuevos que no puedo decir nada, estoy en este negocio que me fascina es una belleza lo que yo hago”, comentó visiblemente muy bien y emocionado a sus más de 70 años.