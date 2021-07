“Tenía muchas ganas de celebrar un cumpleaños en mi Tierra (México). Como mi Gael ya está por cumplir 3 años le hicimos su fiesta de dinosaurio, toda mi familia me ayudó, mi cuñado me hizo los muebles a mano, mis hermanas y mi mamá me ayudaron a decorar con algunas cositas que llevé de Miami y otras que hicimos allá”, escribió Ana Patricia Gámez.

“Muchos dijeron que Ana Patricia se dedicará a su familia por completo, qué bonito, pero esto no es así, esta mujer está llena de negocios propios, además de ser imagen de muchísimas marcas, está cargada de trabajo no solamente con sus marcas y su negocio, sino también con el podcast que ella tiene”.

“Y eso que solo estoy mencionando algunos, porque si me pongo a mencionar cada uno de los que hay, no acabaría nunca, pero se podrían pasar por sus redes sociales y ahí podrán observar muchos comerciales o anuncios de la marca que representa, en donde ella es imagen de marcas grandes como pequeñas”.

Extrañando y haciendo homenaje a su papá

Antes de que la ex presentadora de Enamorándonos compartiera las fotos de la tumba de su papá, también había dejado una bella foto junto a él frente al mar, felicitándolo por el Día del Padre, con el siguiente mensaje: “Mi Papá es la estrella más bonita que brilla en el Cielo”.

"Hoy en su día solo lo puedo recordar , no lo puedo abrazar, ni darle un regalo. No quiero recordar su último día del Padre con vida porque no la estaba pasando bien, tengo tantos hermosos momentos con Él y me quedo con eso, por mi viejo fue un gran Padre!", escribió Ana Patricia Gámez.