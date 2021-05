Fue en su cuenta oficial de Instagram , donde cuenta con más de 2 millones de seguidores, que la ex conductora del programa Caso cerrado compartió una imagen que hizo que recibiera un sin número de halagos por su belleza, aunque también la criticaron con todo.

“El sombrero está al revés”, le dicen a la Dra Polo

Aunque es nacida en La Habana, Cuba, eso no fue impedimento para que Ana María Polo se expresara de la siguiente manera: “¡Feliz 5 de mayo, amigos mexicanos! Por aquí lo celebro cantando con todos ustedes”, expresó sin imaginar lo que vendría a continuación.

“Los mexicanos no celebramos el 5 de mayo, es una fecha que solo la festejan en Estados Unidos y seguimos sin saber el por qué”, “Nosotros no celebramos el 5 de mayo”, “Como tal no se celebra, pero sí la tomamos en cuenta y tiene un significado especial”, “Me encanta la foto, pero el sombrero está al revés”. Archivado como: Dra. Ana María Polo hermana Alina