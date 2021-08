“Sin embargo, en esa ocasión, me dijo que lo que estaba pensando era en lo contrario, es decir, en aumentar las comisiones por remesas para pagar el muro”, sigue. Enseguida, López Obrador argumentó en la llamada que el muro no servía.

“Todavía no terminaba yo mi propuesta cuando ya estaba él casi gritando: ‘No, no, no'”, escribe López Obrador. “Hasta entonces jamás había pronunciado ante mí la palabra muro, pues era un asunto implícitamente vetado en nuestras conversaciones”.

“No aguantó la risa”, dice AMLO sobre pacto con Trump

Lo anterior al señalar un túnel recién encontrado entre Tijuana y San Diego, según relata Efe. “La verdad es que no aguantó la risa y me replicó que no podía conmigo. Ni él ni yo continuamos con el tema de las comisiones y del muro y se acabó en buen plan la comunicación”.

“Quedando vigente el pacto de silencio sobre el famoso muro”, afirmó López Obrador. La relación con Trump es uno de los temas que el presidente mexicano desarrolla en su libro, donde lo considera un “estadista”, pese a los múltiples ataques de Trump a la comunidad migrante.