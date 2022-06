Y el presidente agregó a su defensa: “Es realmente muy corriente, muy vulgar todo esto. Lo lamento porque, por ejemplo, el licenciado Muñoz Ledo me conoce muy bien y se atreve a sostener que el gobierno tiene vínculos con el narcotráfico. Es un juicio sin fundamento, temerario”.

AMLO rechaza acusaciones de que tiene vínculo con el narcotráfico y de que tuvo un pacto con el ex presidente Enrique Peña Nieto, señalamiento que hiciera el ex candidato a la presidencia de la república, Francisco Labastida Ochoa, en entrevista con Carmen Aristegui, y que secundara Porfirio Muñoz Ledo, de acuerdo al portal de Aristegui Noticias y a la agencia El Universal.

Ante los señalamiento de un supuesto pacto entre él y Peña Nieto al entregar el poder, Andrés Manuel Lópz Obrador dijo: “Ahora imagínense el argumento de que yo hice acuerdo con Peña Nieto, que por eso gané. Lo que hice fue agradecerle a Peña Nieto que no se metió, como lo hizo Fox y como lo hizo Calderón y como lo hicieron otros, en el fraude”.

¿QUÉ RESPONDIÓ?

Al cuestionar “con qué autoridad” Labastida dio estas declaraciones a la periodista, el presidente López Obrador expresó: “Y lo que más pena ajena me produce es lo de Carmen Aristegui, la verdad, que también me conoce. Yo no soy Salinas, ni soy Zedillo, ni soy Fox, ni soy Calderón, ni soy Peña Nieto”. Mientras contaba que el expresidente Enrique Peña Nieto actuó apegado a la ley en la elección presidencial de 2018, el presidente López Obrador aprovechó para decir que Aristegui “engañó” como “paladina de la libertad”.

“Pero yo estoy aquí por el apoyo del pueblo. Por eso estamos avanzando en la transformación, porque si hubiese yo llegado con el apoyo de grupos de intereses creados no podría yo hacer nada absolutamente.

“Y en el caso de Peña, desde que tomé posesión, públicamente le hice el reconocimiento, esto que estoy aquí ahora sosteniendo, esta gran revelación de Labastida a la paladina de la libertad por un tiempo, que engañó, Carmen Aristegui”, expresó el presidente López Obrador. Archivado como: AMLO vínculo narcotráfico