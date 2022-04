Tras acusaciones de Noelia, Los Ángeles Azules se defienden

Dr. Elías Mejía se defiende ante las acusaciones de Noelia “Cada quien anda en lo suyo”

No le fue nada bien a Noelia con las críticas: “Por favor, ¿Cómo se va a comparar?” Ángeles Azules se defienden: La cantante Noelia Lorenzo Monge, mejor conocida como Noelia, es una cantante originaria de Puerto Rico de 42 años que recientemente compartió escenario con la agrupación de cumbias ‘Los Ángeles Azules’, soltó unas declaraciones que dejó ‘en mal’ a la agrupación mexicana. La intérprete puertorriqueña recientemente contó en su Instagram como casi pierde la vida, según lo dicho por ella misma, en la colaboración que realizó con Los Ángeles Azules, en donde acusó de haber tenido fallas técnicas y además había una luz que casi hacía que cayera y perdiera la vida. Ahora, el Dr. Elías Mejía, co fundador de la agrupación cumbiera, habló respecto a las declaraciones de la cantante. Desmiente que hayan tenido ‘Los Ángeles’ algo que ver Tras las declaraciones hechas por la cantante latina, los medios interceptaron al integrante de la agrupación Dr. Elías Mejía de Los Ángeles Azules en el aeropuerto, en donde aunque iba con prisa, si respondió lo que los medios le preguntaban, y cuando le comunicaron lo que Noelia había dicho. “Cada quien anda con su música, con su gente que traemos y no tenemos nada qué comentar. Cada quien lleva su equipo; nosotros Ángeles Azules llevamos nuestro equipo, Noelia lleva su equipo, cada uno lleva sus ingenieros”, comentó negando las acusaciones de la artista.

Ángeles Azules se defienden: ‘No sabemos de qué habla” En ese sentido, negó rotundamente saber de que hablaba la cantante, ya que de acuerdo a las declaraciones del cantante, el no se dio cuenta de lo ocurrido: ““No sé, yo llego, toco y ya no sé lo demás”, dijo rotundamente sin decir más al respecto, además de verse confundido al no saber que había ocurrido. Dijo además, que todos los integrantes de la agrupación mexicana se llevan muy bien entre sí, negando nuevamente el tener conocimiento sobre lo que le ocurrió a la artista. “No porque vuelvo a lo mismo, cada quien lleva su equipo, yo no sé por qué lo dijo. Mis respetos para ella y pues es buena artista pero… lo demás no sé. Somos amigos todos, nos gusta trabajar”, puntualizó.

Ángeles Azules se defienden: ¿Qué fue lo que le ocurrió a la cantante? Específicamente, la cantante Noelia aseguró por medio de sus declaraciones que hizo en entrevista con “Sale El Sol”, que intentaron ‘sabotear’ su presentación en el Estadio Caliente de Tijuana. Pues por poco se cae 7 metros de altura, haciendo pensar que por poco perdía la vida. La intérprete de “En mi mente estás”, contó que fue contratada para subir al escenario junto a los Ángeles Azules, ya que la agrupación solamente había vendido 6 mil boletos. Sin embargo, a la hora de la presentación, subió al escenario y una luz roja incandescente no dejó ver el panorama, haciendo que casi azotara contra el piso. (VIDEO ENTREVISTA)

Todo ‘salió mal’ Aunque en los comentarios del video de YouTube de la entrevista a Noelia, la criticaron muchísimo por sus declaraciones, ella declaró que temía por su vida y que además todo salió mal, pues la luz la cegó, casi cae tres metros abajo, y la lluvia empeoró todo, haciendo que no tuviera mucho éxito. “Nunca me había pasado, había una luz que me cegaba y me pude haber muerto porque me iba a caer más de tres metros abajo. Me la pasé de un lado a otro buscando escucharme. Ni la lluvia nos pudo parar, y menos pudo la mala onda de quererme a mi y a mis músicos gente mala jodiéndonos el Sonido… ¡Igual no pudieron!”, mencionó al programa mexicano.

Ángeles Azules se defienden: No le fue nada bien a Noelia con las críticas Luego de sacar dichas declaraciones, los fans de Los Ángeles Azules no dudaron en levantar críticas hacia la artista puertorriqueña, a quien no le fue nada bien por lo que le comentaron, pues no creen posible que la agrupación cumbiera vendiera tan pocos boletos. “Por favor, cuantos éxitos tienen los Ángeles Azules y cuántos tiene Noelia, a ver si puede llenar El Foro Sol”, “Por favor, ¿Levantarle el boletaje o show a los Ángeles azules? ay Noelia no inventes por favor, si ellos son más exitosos que tú…”, “No te confundas tontita, LOS ÁNGELES AZULES SON MUY MUY SUPERIORES A UD. ellos se Venden por su música y USTED VENDE POR QUÉ SE ENCUERA . NO TE IGUALES A ESTA AGRUPACIÓN BUENÍSIMA ES MUY SUPERIOR, SÚPER SUPERIOR A ESTA TIPA”.

No apoyaron las declaraciones de la artista “Nadie la quería en el Estadio Caliente… la gente la abucheaba, siempre lo mismo sin chiste. Además, nadie sabia que iba a estar ahí de nuevo cantando , hace 2 años fui de nuevo a ver a los Ángeles Azules y la gente no quería a Noelia. Así que la mejor música estuvo en los Ángeles Azules porque la gente fue por ellos no por ella”, dijo un usuario de YouTube. “¿Cómo le hace Noelia para siempre ser la víctima? Muy poco creíble lo que dice”, “Noelia no está bien mentalmente, esa mujer se pelea con todos”, “Yo quisiera tener el amor propio, ego y seguridad que tiene Noelia”, Dijeron los que parecen ser fans de la agrupación de cumbia mexicana.

Ángeles Azules se defienden: Noelia reveló que anda bien adolorida. Nada bien le ha ido a la cantante, pues hace unos días se lesionó una rodilla y sus cuerdas vocales se lastimaron, luego de que este fin de semana se presentara junto a Los Ángeles Azules en Tijuana, pero al finalizar su presentación y pese a agradecerle al público su entrega, la cantante dijo que fue víctima de un intento de sabotaje por parte de la agrupación. “Ni la lluvia nos pudo parar, y menos pudo la mala onda de quererme a mí y a mis músicos gente mala jod****s el sonido… ¡Igual no pudieron!”, escribió en redes. Durante una entrevista en el programa De Primera Mano, la intérprete confirmó que los responsables de lo que vivió fueron Los Ángeles Azules. Así lo informó Agencia Reforma.