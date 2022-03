La madrugada del miércoles, un posible tornado arrasó en Springdale, Arkansas, e hirió a siete personas, informó el departamento de policía local. También causó serios destrozos en la comunidad, según informó USA Today , pero el día aún no acaba y la amenaza continúa vigente.

“Este movimiento rápido puede no permitir que las personas en el camino de las tormentas tengan mucho tiempo para reaccionar y refugiarse”, advirtió. El NWS confirmó en Twitter la información con una visión del radar que indica que “una línea de tormentas severas se está moviendo actualmente a través de Arkansas y Louisiana. Se espera que llegue a la frontera del estado de Alabama entre las 5 y las 8 pm aproximadamente”.

Elabore un plan de escape

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) recomienda a todos los estadounidenses que elaboren con anticipación un plan para resguardarse en caso de tornado. “Piense AHORA, antes de que se emita una advertencia para su área, adónde iría durante una advertencia de tornado”, sugiere la agencia.

Identifique las áreas de su casa que le pueden servir para protegerse, como un sótano o las habitaciones centrales que no tienen ventanas. No olvide prepara un kit con artículos de primeros auxilios, alimentos no perecederos y medicinas básicas. Amenaza de tormentas y tornados de Texas a Carolina del Sur.