La noche de este lunes 28 de marzo se registraron en Central Park temperaturas tan bajas que hasta rompieron un récord de frío del año 1893 . Ningún termómetro desde hace casi 130 años había marcado 33° F (equivalentes a 0.5C) por estas fechas. En 1893 y en 1937, la temperatura alcanzó los 34° F (1° C) y 35° F (1.6° C).

“El calendario puede decir Primavera, pero eso no significa que no pueda hacer frío todavía”, destacó la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica en Twitter . En efecto, durante los últimos días se han registrado temperaturas gélidas y hasta leves nevadas en Nueva York y Pensilvania, agregó NWS Nueva York .

¡HACE 130 AÑOS NO SE VEÍA ALGO ASÍ! Aunque la primavera comenzó oficialmente hace ya varios días, más de 50 millones de ciudadanos en EEUU continúan bajo alerta de clima severo esta semana, mientras que al noreste del país el frío bate récords históricos registrados desde hace décadas.

Por lo pronto, los meteorólogos del NWS ha advertido que el clima no mejorará y esperan que las tormentas azoten desde este martes a más de 23 millones de personas. Sin embargo, el mayor riesgo se registrará el día miércoles, cuando más de 55 millones de residentes estarán bajo amenaza de clima severo.

Aún en plena primavera, el clima frío se mantendrá en el noreste de Estados Unidos, principalmente en Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania, así que se le recomienda a los residentes de estos estados no guardar todavía su ropa de invierno y mantenerse atento a las noticias del clima.

Tormentas eléctricas de Texas a Iowa

Mientras tanto, este martes por la noche podrían registrarse tormentas eléctricas severas en estados que van desde Iowa hasta Texas. Los habitantes de estas áreas podrían tener que resguardarse de relámpagos e intensas ráfagas de viento, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.

La agencia agregó que el clima hasta mañana miércoles podría incluir “Condiciones climáticas críticas para incendios en OK, TX y NM hoy, vientos fuertes con ráfagas de 60-80 mph en OK, TX y NM hoy y tormentas severas en OK y TX a partir de esta tarde y cambiarán al este hacia el Medio Sur mañana”.