¿Alguna vez te preguntas si estás durmiendo con la mejor almohada? ¿Estás despertando con tortícolis? ¿Te despiertas para volver a acomodar tu almohada demasiadas veces por la noche? Entonces, odiamos decírtelo pero puede ser el momento para que consigas una nueva almohada. Dado que pasas una buena parte de tu vida durmiendo (o tratando de dormir), una de las mejores maneras de asegurar dulces sueños es encontrar una almohada que simplemente ames abrazar o dejarte caer en ella.

Pero, ¿qué almohada? Estos días parece que la industria de las almohadas están prometiendo el sueño de tu vida con almohadas caras que no parecen hacer el truco y te confunden con todo sus hilos, texturas, fibras, tamaños y durabilidad. Ten la seguridad de que no hay investigación que pruebe que un tipo de almohada es mejor que otra. Todo se reduce a cuál es la más cómoda para ti, la persona que duerme en ella. El doctor James Maas, profesor e investigador del sueño de la Universidad de Cornell dijo a The New York Times que una buena almohada debe durar hasta 10 años y que tú puedes poner a prueba a tu almohada para saber si está pasada de moda, o si incluso si es la mejor almohada de todas. ” Tomas tu almohada, dóblala por la mitad. Si no salta hacia delante y se abre al instante por sí misma, tienes una almohada muerta. Reemplázala. “