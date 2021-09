Alma Cero presenta a su nuevo novio

¿Se venga de Edwin Luna?

Mientras que la actriz presenta galán, Edwin tiene problemas con Kimberly Flores ¿Una venganza para Edwin Luna? Tras el tormento que pasó con el cantante mexicano Edwin Luna, la actriz Alma Cero revela que trae nuevo novio y que se encuentra muy feliz con él, ¿será que la actriz se la pasa de maravilla mientras que su ex está pasando por difíciles momentos con su esposa, la modelo guatemalteca Kimberly Flores? Fue hace un tiempo atrás cuando la actriz mexicana, Alma Cero, quien es conocida por su papel de “Rosa Aurora” en la serie de María de todos los ángeles tuvo una relación con el cantante de la banda La trakalosa, Edwin Luna, la cual finalizó de una manera muy tormentosa, tal parece que la también modelo ha decidido abrir de nuevo su corazón. Alma Cero aparece con nuevo novio A través de la cuenta de YouTube del programa de espectáculos, Ventaneando, la actriz mexicana apareció con un nuevo novio durante la presentación número 100 de la obra Agotados, protagonizada por Alan Estrada, ante esto y para las cámaras del programa, Alma Cero confesó que se encontraba muy feliz y tranquila con lo que estaba pasando en su vida, argumentando que ella nunca estaba esperando nada. “Estoy muy tranquila y contenta, yo solamente dije, yo no estoy buscando, si Dios me pone a la persona que padre, porque todos son maestros, estoy muy agradecida con Dios conociéndonos, y conociendo mucho de mí, porque tu pareja es tu principal espejo”, inició la actriz al comentar cómo se sentía en ese momento.

Alma Cero presenta a su novio a la prensa Y es que tal parece que Alma Cero quiere gritar a los cuatro vientos sobre su nuevo amor, le dio la libertad a su novio el poder elegir si aparecer a cámara o no, ya que después de que el reportero le preguntara a la actriz si podría presentarlo de manera pública, ella comentó que sería decisión de él aparecer: “La verdad si él quiere, porque cada quién tiene su libertad de albedrio, si él quiere presentarse que bueno, que divino, es un gran padre, es un ser humano y si él quiere que se presente”, a lo que a los pocos segundos el misterioso galán se acerca a las cámaras y saluda muy amablemente a la prensa, mientras que Alma observa maravillada a su nuevo novio.

Se llama Rene de la Parra el nuevo novio de Alma Cero Afortunadamente las dudas se disiparon cuando el misterioso novio de Alma Cero se presentó de manera oficial frente a la prensa: “Hola mucho gusto, yo me llamó Rene de la Parra, soy mexicano, y nos conocimos en Los Ángeles por trabajo, ya muchos años después nos venimos a encontrar aquí en México”. Posteriormente, Rene de la Parra, el nuevo galán de Alma Cero, confesó que su romance iba de maravilla: “Todo va súper bien, día con día vives experiencias nuevas, todo muy bien”, comentó muy alegremente la nueva pareja de la actriz mexicana, Alma Cero, mientras ella lo observaba con una gran sonrisa en su rostro.

Alma Cero cuenta la tormentosa separación con Edwin Luna Tras esto, muchos no olvidan la difícil situación por la que pasó Alma Cero tras divorciarse del cantante Edwin Luna, el cual, a palabras de la actriz, ha sido su relación más toxica, además de declarar las múltiples infidelidades que hubo durante todo su romance, a tal grado que durante su proceso de separación, Alma confesó que el cantante había atentado contra su propia vida. En entrevista con Mara Patrica Catañeda, la comediante argumentó lo siguiente: “Pasó una platica muy dramática, donde él atentó contra su vida, es un tema muy fuerte, pero yo atraje a una pareja manipuladora, una pareja que tiene mucho que arreglar. Él me pidió que me fuera, tal cual, a los dos meses de haber firmado nuestro matrimonio”.

¿Se está vengando de Edwin Luna? Y es que, a pesar de que actualmente Alma Cero está presumiendo nuevo novio, en su momento, sí confesó que fue muy difícil su proceso de separación con Edwin Luna, así lo detalló el portal Bandamax: “Me enamoré de la idea, de ‘ahora si ya voy a tener mi familia’ y está mal, no es que me engañara él a mí, yo provoqué en una situación que me dijera, ‘te van a traicionar de la manera más mediática posible'” y es que mucho se argumentó que la engañó con su actual esposa, Kimberly Flores. A pesar de todo esto, la actriz Alma Cero se encuentra muy feliz con su nuevo novio, el cual a pesar de no decir cuánto tiempo llevaban juntos, sí afirma que todo va de maravilla con él, mientras que Edwin Luna está pasando por una situación bastante complicada con su esposa, Kimberly Flores.PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ

Después de ‘atacar’ a su hija, la madre de Kimberly Flores revela una ‘dura’ verdad de la esposa de Edwin Luna Tras atacar a su propia hija, llamándola ‘puerca’ y que se había casado con Edwin Luna solo por dinero, la madre de Kimberly Flores no se queda callada y revela una inesperada verdad: “Ella siempre me hacía la vida imposible” confesó en entrevista exclusiva para el portal de Suelta la sopa. Las cosas no han ido muy bien para Kimberly Flores desde que entró al reality show La casa de los famosos, en donde se le ha visto muy cerquita del actor Roberto Romano, provocando que a la originaria de Guatemala le lluevan infinidades de críticas debido a que “estaba echando a perder su matrimonio” con Edwin Luna. Archivado como: ¿Se venga de Edwin Luna? Alma Cero aparece con nuevo novio

La mamá de Kimberly Flores despotrica contra su propia hija Por si fuera poco con todo lo que está pasando, la madre de Kimberly Flores, Becky Colombani decidió agregar un granito de arena al problemón en el que estaba su hija, afirmando que el cantante mexicano, Edwin Luna ha golpeado a su hija en incontables de veces y que la guatemalteca solo se casó con él por interés. De acuerdo con el portal de Suelta la sopa, arremetió sin miedo alguno contra el cantante de La trakalosa: “Él le ha hecho muchas cosas a Kimberly. Yo conozco a mi hija, y sé que él le ha hecho mucho daños” y remató diciendo que Kim sólo se casó con el por dinero: “Ella no lo quiere, quién va a querer a ese hombre. Ese hombre me le ha hecho mucho daño a la nena, él no es el hombre de mi hija”. Archivado como: ¿Se venga de Edwin Luna? Alma Cero aparece con nuevo novio

¿Se arrepiente? Ante estas fuertes declaraciones, en donde incluso la acusó de meterse con hombres casados para obtener dinero fácil, la madre de Kimberly Flores tal parece que la culpa cayó encima de ella y ante estas palabras declaró que no todo lo que había dicho era verdad y que simplemente despotricó de esta manera porque estaba enojada con su la modelo: “Todo lo que yo dije, lo que hayas escuchado de todo eso, hubo mucha cólera en mí, mucha cólera mía, ¿me entiendes? No te voy a decir que es verdad o que es mentira, pero no todo lo que dije es verdad, hay cosa que sí son ciertas”, declaró Becky Colombani, madre de Kimberly Flores. Archivado como: ¿Se venga de Edwin Luna? Alma Cero aparece con nuevo novio

“Ella me hizo la vida imposible” Sin embargo, y para sorpresa de muchos de los seguidores de Suelta la sopa, la propia madre de la modelo guatemalteca, Kimberly Flores declaró una inesperada verdad, y dijo que la esposa de Edwin Luna le hacía la vida imposible y por eso estaba enojada con ella: “Ella siempre me hacía la vida imposible, ‘Kimberly quédate en casa’, ella agarró la calle, ella la agarró”. Después de esto, Becky Colombani confesó que ella había dicho todo eso de su propia hija debido a que estaba enojada con ella debido a que la modelo la había retado: “Porque estaba enojada, porque ella me retó, ella me dijo que nadie me iba a creer, entonces yo me sentí como ‘oyéme, a mi me respetas”. Archivado como: ¿Se venga de Edwin Luna? Alma Cero aparece con nuevo novio