Con un buen trecho del camino de la temporada NBA ya recorrido llega el momento del All Star. Un evento único que da rienda suelta a toda la fantasía de las principales estrellas del mundo de la canasta, y que pondrá a Chicago durante un fin de semana como la capital del basket mundial. La cancha del United Center será el parqué donde se fijen millones de miradas de aficionados al basket de todo el planeta, esperando vivir a través de sus televisores un espectáculo único digno de ser recordado.

Pocos actores protagonistas de la competición causarán baja en el evento, teniendo su momento culmen en el enfrentamiento entre el Team Giannis y el Team Lebron en el denominado encuentro de las estrellas. Las apuestas de la NBA están más reñidas que nunca, ¿quién reinará en la noche más mágica del año?

Muchas son las cualidades individuales que mostrarán cada estrella sobre la cancha. Pero, ¿se imaginan unir todas ellas en la figura de un único jugador?

Anthony Davis será una roca defensiva, James Harden hará las delicias en ataque de los aficionados con su afamado y siempre controvertido Step Back, Luka Doncic desplegará su juventud y su jugada fetiche, el Eurostep, y Lebron James intentará se el líder que viene siendo en la última década en la NBA, teniendo los balones en los momentos clase de los diferentes encuentros.

Pero no solo del partido entre los mejores jugadores del campeonato vive el All Star. Los días anteriores tendrá lugar unos aperitivos dignos de los mejores comensales del planeta. El evento se abrirá con la oportunidad de ver a las nuevas promesas de la liga frente a los jugadores de segundo año, que ya no son promesas, sino que se han convertido en realidad.

Posteriormente llegará el espectáculo puro con los concursos de mates y triples. Estos dos certámenes aglutinarán a los mejores en sus respectivas disciplinas en la mejor liga del mundo de la canasta. Las mejores muñecas del campeonato y los melles más asombrosos comparecerán sobre la cancha del United Center para deleitar a los millones de aficionados que contemplarán el evento con un espectáculo digno de las mejores citas del basket planetario.