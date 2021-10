Pero a pesar de lucir de lo más hermosa, otra cosa opinaron los usuarios de redes sociales: “Ya no quieren vestirse”, “Para ser hermosa y elegante no hay necesidad de mostrar tanto, la belleza no está en eso, sí ya nacieron bellas no necesitan llegar a tanto eso depende de la ocasión”, “No se hubiese puesto nada donde quedo el glamour ella es hermosa no necesita ese vestuario”.

“Qué flaca se veía la Espino. No me parece que se ve bien, ya se ve enferma, en mi humilde opinión, no me gusta”, Además, afirmó que Gaby Espino se realizó una operación que en lugar de favorecerla le afectó. Alicia menciona que lo delgada no la hace ver más bonita.

Alicia Machado crítica Gaby Espino: “Yo me porto como se me dé la gana”

“Mira Alicia”, comienza Gaby Spanic, la nueva “enemiga” de Alicia Machado en La Casa de los Famosos, “Yo no tengo nada personal con la decisión de ayer, yo creo que aquí nadie tiene la necesitad y obligación de salvar a nadie, yo no quiero que tú te lo tomes a personal ni mucho menos, pero tu actitud no es la más favorable”.

Posteriormente a esto, Alicia Machado no se quedó callada y arremetió en contra de la protagonista de varias telenovelas mexicanas: “Ajá, ajá, yo me porto como que se me dé la gana”, a lo que Gaby vuelve a repetir que ella una vez más no tenía nada en contra de nadie: “Yo fui líder y yo no hice esto porque tengo algo en contra de alguien”, tras esto, Celia Lora interviene y le dice a la actriz que “no se lo tome a personal” y que ya mejor “no le haga caso”.