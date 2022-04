Alfaro, el oso colombiano de los Padres de San Diego

Un oso ágil y poderoso

Los Padres recogieron a Alfaro de los Marlins por $ 100,000, el equivalente en béisbol de hurgar entre los cojines del sofá.

“Así es como funciona la vida”, dijo. “Tal vez no necesitaban nada de mí allá (en Miami). Me dieron la oportunidad y las cosas no salieron como queríamos. Se siente bien que la gente (en San Diego) crea en ti”.