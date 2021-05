Una vez listo, el artista anunció su compromiso matrimonial el 14 de septiembre en las redes sociales, y precisó entonces que aunque la pandemia por el COVID-19 aún no había terminado, él no quería esperar mucho para casarse. “Quiero compartirles que hoy viví uno de los momentos más felices e importantes al unir mi vida con mi pareja por más de 10 años y mi mejor amiga, Alexia, en una ceremonia civil que tuvo lugar en nuestra querida ciudad de Guadalajara, Jalisco”, escribió para acompañar una instantánea con su ahora esposa.

A pesar de las precauciones y los cuidados correspondientes, en abril, Alejandro Fernández se contagió de COVID-19 días antes de cumplir 50 años, cuando iba a participar en la gala de los Latin AMAs. Ahora, recuperado y con una gira de conciertos planeada con su hijo Alex Fernández y recién estrenado como abuelo, “El Potrillo” no puede más que sonreír ante las posibilidades que presenta este año.

Y ahora que ya son marido y mujer, los jóvenes de 27 años desean pronto ser padres y darle más nietos al intérprete de “Como quien pierde una Estrella” y “Caballero”. “Casi nunca habíamos hablado del tema del matrimonio, y yo no quería presionar a Alejandro. Todo salió apenas en julio (del año pasado), fue su mamá la que nos dijo que qué onda, que ya teníamos diez años de novios”, comentó Alexia.

La pareja cumplió en diciembre diez años de noviazgo. Los jóvenes se conocieron a los 11 años de edad, cuando estudiaban quinto año de primaria en el mismo salón, pero su relación comenzó cuando ambos tenían 17 años de edad y desde entonces no se han separado.

Un testigo muy ‘perro’

Por otro lado, en la boda civil de la joven pareja alguien quien tuvo un rol especial fue Aurelio, el perrito de los novios, quien participó como invitado especial y testigo del enlace entre Alex y Alexia. En la foto que publicó el Instagram de ChicaPicosa2, se puede ver a la pequeña mascota posando para la cámara.

“Ay qué bonito. Los que tenemos perrito sabemos que son como un hijo más”, escribieron, aunque no faltó quien no estuviera de acuerdo en que el canino fuera testigo en el enlace civil: “Qué ridículo”, “¿me aceptarán una vaca cuando me case?”.