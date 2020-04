El Centro de Meteorología de Melbourne, Florida emitió una alerta de tormentas severas para gran parte del sudeste del estado como un área de baja presión hacia el este, reseñó The Weather Channel.

La amenaza de tormentas severas en el día de hoy se aplica para partes del norte y centro de Florida. Fuertes ráfagas de viento que pueden alcanzar las 60 mph se desplazarán hacia el este a una velocidad de 45 a 50 mph.

Apr 20 | A Severe Thunderstorm Watch was issued for parts of east central FL. Wind gusts to 60 mph or greater and hail up to 1 inch in diameter are possible in the strongest storms as these move quickly eastward up to 45 to 50 mph. A tornado or two will also be possible. #flwx pic.twitter.com/taHlQEIF9X

— NWS Melbourne (@NWSMelbourne) April 20, 2020