Varios estados de EE. UU. enfrentan un clima severo esta semana

Meteorológicos han advertido que podrían alcanzarse temperaturas que no se han visto en años

Las tormentas durante el fin de semana han obligado a cancelar viajes y cerrar carreteras

Esta semana se podrían alcanzar temperaturas históricas en varios estados de Estados Unidos. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia de tormenta invernal para el área metropolitana de Lake Tahoe hasta la 1 de la madrugada del martes debido a posibles “condiciones de blanqueamiento generalizado” y ráfagas de viento que podrían superar los 72 kilómetros por hora (45 millas).

“Se esperan grandes retrasos en los viajes en todas las carreteras”, dijo en Twitter la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Reno, Nevada. El clima severo abarcaba desde San Diego hasta Seattle. Más de 30 centímetros (un pie) de nieve cayeron cerca de Port Angeles, en el estrecho de Puget, en el estado de Washington.

¿Qué estados se verán afectados por el clima severo?

Portland, Oregon, fue afectado por una delgada capa de nieve aunque se esperan 6 centímetros (2,5 pulgadas) adicionales para el lunes en la mañana, según el servicio meteorológico. Sin embargo, en California, los desprendimientos de rocas debido a la fuerte lluvia causaron el cierre de más de 64 kilómetros (40 millas) de la Carretera 1 que transcurre por la región de Big Sur al sur de la zona de la bahía de San Francisco.

No hubo proyecciones de cuándo sería reabierto ese trayecto cerrado con frecuencia debido a las lluvias. La más reciente tormenta de varias que han azotado el sur de California con aguaceros y viento inundó calles y derribó líneas eléctricas el sábado por la noche, informó la agencia de noticias The Associated Press.