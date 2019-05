Alejandra Guzmán estalla y responde ataques de su hija Frida Sofía (FOTO)

Página

1 de 4

Ante las declaraciones de Frida Sofía, Alejandra Guzmán manda un contundente mensaje

Al parecer, el pleito entre madre e hija no tiene para cuando concluir

Los internautas no dudaron en dar su opinión ante el mensaje

Luego de que Frida Sofía filtrara conversaciones íntimas de su madre y hablara mal de ella, Alejandra Guzmán no se quedó callada y le respondió a su hija.

Hace un día, la hija de la cantante hizo lo que pocos esperaban y reveló una conversación que tuvo con ‘La Guzmán’ vía Whatsapp en donde hablaba sobre su exnovio.

“Me duele mucho el simple hecho de que hayas invertido con él justo después de que terminamos”, se pudo leer en un fragmento del comunicado que le envió Frida a su madre.

TE PUEDE INTERESAR: Aracely Arámbula posa en sensual lencería que desata pasiones (FOTO)

Asimismo, la hija de la intérprete escribió: “Me siento muy incómoda y me duele mucho saber que has ido más de una vez al barco con él. Si me quieres y te pones en mis zapatos un segundo, te pido que recapacites, que saque el dinero y lo inviertas con alguien más que no sea mi exnovio. Es solo dinero. Ojalá y lo entiendas. Te amo”.

Ante esto, Alejandra Guzmán le respondió: “Yo con mi dinero haré lo que yo quiera, sabes. Soy una mujer trabajadora”.

Luego de que se filtrara esta conversación los internautas tuvieron una gran cantidad de opiniones y críticas hacia ambos bandos.

Algunos tacharon de inmadura a Frida Sofía, mientras que otros aseguraron que Alejandra ponía primero al dinero que a su hija.

Y por si esto no fuera poco, una nueva publicación de la rockera hizo temblar las redes, pues subió un mensaje que claramente muestra cómo se siente.