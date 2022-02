La actriz que participó en la famosa telenovela mexicana “La fea más bella”, comentó a los medios de comunicación que su relación había terminado por la distancia: “Desafortunadamente la distancia no juega a favor”, señaló a los medios de comunicación.

Aleida Núñez novio millonario: “No se que va a pasar”

A pesar de que hubo un tiempo en donde Aleida dijo que la distancia no se interpondría en el amor que le tiene a Bubba, comentó a los medios que si creó problemas entre la pareja, además de que ambos son personas muy ocupadas, habló de próximos proyectos y de las ocupaciones de él.

“No sé que va a pasar. Yo estoy grabando la telenovela ‘Corazón Guerrero’ en México, entonces él, entre sus negocios y ocupaciones, y yo en lo mío, la realidad es que muchas veces él me ha venido a ver a mí a México. Ya tuvimos un viaje juntos. Creo que siempre que se quiera, se va a poder. El día que ya no queramos entonces ya no se va a poder”, señaló Aleida Núñez.