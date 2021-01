En los comentarios se ve a la pareja Oscar Valenzuela que dejó un mensaje de amor que confirma su amor y felicidad a lado de la celebridad: “Grizzly y Panda por siempre. Bonito… Te quiero mucho. ¡SQUISHY SQUISHY! Me llenas de sonrisas y amor hermoso.”

“El mejor compañero que me pudo mandar el 2020! Gracias por llenar mi vida de risas, bailes espontáneos, viajes montañosos, plantitas, perritos, besotes y muchos pelos! @terricolamx”

Reacción de internautas

La noticia sobre la homosexualidad de Aldo Guerra no es una novedad para los seguidores de la red social, quienes aprovecharon para felicitar al actor porque se le ve muy contento en esta etapa de su vida.

Incluso la actriz Ariadne Díaz, dejó su comentario en la foto compartida donde puso: “Yeeeeeei”, acompañado de unos emojis de ojos de corazón y unos besos.

Familiares de Aldo también se tomaron el tiempo para felicitar a la pareja: “Que hermoso mi primo y su gemelo primis 2”, “Que bonito es el amor”.

“Estás consciente que son clones vdd que viva el amor en tiempos de covid”, dijo otro internauta que afirmó que los dos son igualitos, “Pensé que era tu hermano, se parecen mucho.”

“Me encanta lo lindo que se quieren y también me super alegro por lo mucho que han crecido”, “Amigo pensé que veía un espejo”, “Un mega abrazo a ambos”, “Ay me encantas mucho Aldito que bonito verte feliz”, “Son tal para cual me encanto lo de los pelos felicidades”, “Me encanta como se complementan “, fueron algunos de los mensajes de distintos usuarios.

