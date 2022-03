A pesar de no haber logrado su objetivo en los primeros días de haber iniciado este conflicto bélico, el presidente de Rusia, Vladímir Putin no ha cesado y ha envidado a miles de hombres armados a Ucrania. Esto con el fin de tomar a las ciudades más importantes del país y hacer caer al mandatario ucraniano.

De acuerdo con The New York Times el Alcalde de la Jersón mencionó que un grupo de unos 10 oficiales rusos armados, incluido el comandante de las fuerzas que atacaron la ciudad, ingresaron al edificio del Ayuntamiento el miércoles para hablar con el alcalde sobre lo que tienen planeado realizar.

Ante esta situación Kolykhaev instó a los soldados rusos a no disparar a los civiles y pidió públicamente a los ciudadanos que caminaran por las calles sólo de día y que no vayan en grupos mayores de dos personas. “¡No tenemos a las Fuerzas Armadas en la ciudad, sólo a los civiles y a la gente que quiere VIVIR aquí!”, dijo en un comunicado.

El alcalde confesó que las fuerzas armadas rusas no le hicieron ningún daño alguno y solo conversaron sobre lo que estaban por realizar en su ciudad: "El equipo y yo somos personas pacíficas, no teníamos armas, no hubo ninguna agresión por nuestra parte", contó en una entrevista.

Por otro lado Hennady Lahuta, jefe de la administración regional de Jersón, compartió un mensaje de advertencia a los ciudadanos: “Pido a todos los que no están en casa ahora, o que planean salir, que no lo hagan. Los ocupantes están en todas las zonas de la ciudad y son muy peligrosos”, de acuerdo con CNN .

“Solo pedí que no dispararan a la gente”

Además mencionó que solo les pidió a los militares de Rusia que no dañaran a las personas de Jersón: “No les hice ninguna promesa. No tengo nada que prometer. Solo me interesa la vida normal de nuestra ciudad. Solo pedí que no dispararan a la gente”, dijo el alcalde.

También agregó que las fuerzas armadas habían puesto nuevas reglas en la ciudad, en la cual incluían un toque de queda y algunas restricciones sobre usar el transporte fuera de Jersón. Por tal motivo pidió a los ciudadanos andar fuera solos o en grupo de dos personas como máximo.