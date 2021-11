La señora Rosa Rivera, mamá de Jenni Rivera se encuentra delicada contagiada de COVID

La gente se alarma por la manera en que luce la matriarca de los Rivera

¿Será que necesita estar hospitalizada? Ella misma contó su estado La mamá de Jenni Rivera, señora Rosa Saavedra, apareció en un video publicado en su cuenta de YouTube donde explica su situación de salud, pues la ha estado pasando bastante mal en los últimos días contagiada de COVID y también unas imágenes de ‘Chisme en Vivo’ dejan en evidencia que la matriarca de los Rivera se encuentra delicada. Aunque en su cuenta oficial de YouTube ‘Doña Rosa Rivera Cocina‘ donde comparte recetas de cocina y anécdotas de su familia, se le pudo ver más calmada, ella misma admitió que se siente mal: “Todavía delicada, no crean que está fácil esto, está muy duro, estaba comparándolo con el cáncer y digo ‘hijo de la…. qué es lo más duro’… Yo aguanto todo…”, dijo con la voz quebrada. Alarma el estado de salud de la señora Rosa, mamá de Jenni Rivera “Gracias señor, porque tú me ayudas a superar todo, tú me ayudas a levantarme padre, gracias por mis hijos que no me dejan… bendiciones a toda la gente que me ha andado buenas vibras”, dijo entre lágrimas la mamá de Jenni Rivera visiblemente afectada, con cubrebocas y un gorro rojo para taparse del frío. Y comenzó a contar que ya tiene más gusto y olor, pues con el COVID los perdió, además de que su oxigenación se está estableciendo en niveles más normales, contando lo mal que le había ido en los días previos al video, aunque aún no canta victoria sobre el coronavirus que le pegó bastante fuerte.

Entre lágrimas, la señora Rosa contó su situación delicada de salud con el COVID “Gracias a Dios el oxígeno está al 98%, todos estamos bien, todo ha salido bien, los niños han salido negativos, ahorita se los están llevando hasta con la niñera, yo estoy encerrada en mi cuarto, hasta ahorita salí a comer pero ya Juan desinfecta todo aquí y gracias a Lupillo, me mandó unas verduras y más al rato me voy a comer unas…”, se escucha decir a la señora Rosa mientras enfoca su comida y se escucha Juan Rivera de fondo. Sin embargo, causó alarma que la señora no dejaba de toser y en otro ángulo del video, subido a la cuenta de Instagram ‘Chisme en vivo’ se puede ver lo mal que se encuentra limpiándose la congestión y las lágrimas, mientras come muy abrigada y cuenta todo lo que ha sentido ante el contagio de coronavirus.

Se encuentra encerrada en su habitación con cuidados La mamá de Jenni Rivera ha estado encerrada en su habitación y asegura que apenas salió a tomar sol: “Han pasado cosas chistosas con mis nietas, les pedí pañales y me trajeron tamales porque me dio unas diarreas, me trajeron paletas, ya después les dije ‘pañales’, calzones, y me trajeron calzones de hombres, a ver si no me dan ganas de ser hombre”, expresó con risa. Las nietas de doña Rosa no son permitidas dentro de la casa y agradeció también que Rosie ore por su salud, además de Ayana quien le llevó algunas cosas del supermercado, mientras Juan Rivera tomó la grabación de su canal de YouTube y visiblemente hambrienta, la mamá de Jenni Rivera comenzó a degustar sus alimentos.

La gente se preocupa por su aspecto físico dado que no está vacunada Mediante el video, la señora Rosa recibió un sinfín de comentarios en los que el común denominador era pedirle que se cuidara: “Que se vacune, una persona de su edad tiene muchos riesgos. Que se recupere pronto”, “Cuídese doña Rosa.. La queremos porque es una sra muy fuerte y valiente… Ánimo”, “Tome muchos caldos calientes”, “Hasta para el COVID los Rivera se aprovechan para dar de que hablar”. “Pobre señora y no se ha vacunado, ojalá que se recupere pronto”, “Vacunense carayyy Este virus no Respeta Gracias a DIOS VIVE PARA CONTARLO!”, “Pero esa señora es muy imprudente tosiendo de esa forma sin ponerse la mascarilla”, “Se ve muy mal y si le estuvo haciendo mala propaganda a la vacuna pues que aprenda la lección”, “Por estar con su ignorancia y no querer vacunarse, ya es una sra mayor, ojalá no se ponga peor la sra”, le advirtieron.

Las imágenes de la mamá de la cantante enferma se suman a las recientes filtradas del funeral de la cantante donde captan ‘su espíritu’ Captan supuesto espíritu de Jenni Rivera en su funeral. Han pasado casi 9 años del fatal accidente aéreo donde murió “La Diva de la Banda”. El avión donde la querida cantante hispana se trasportaba cayó en medio de las montañas cerca de la ciudad norteña de Monterrey. Además, recientemente resurgieron detalles de la tragedia de Jenni Rivera la ‘Diva de la Banda’ tras caer el avión en que viajaba, ya que en un video los pobladores que ayudaron a ‘limpiar’ la zona del accidente, dan detalles que dejan impactados a todos sus seguidores, de acuerdo a un video que aparece en Youtube. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LA MAMÁ DE JENNI RIVERA.

Captan supuesto espíritu de Jenni Rivera en pleno funeral Fue mediante un trabajo hecho por el programa de Primer Impacto de Univisión, que tras una transmisión en vivo, el reportero entrevistó a varios pobladores quienes encontraron la escena de la tragedia y que dieron aviso a las autoridades, para posteriormente integrarse a las labores de búsqueda y rescate. Ahora, el video del supuesto espíritu de Jenni Rivera, dura poco más de 30 segundos, fue publicado por el usuario de YouTube, Ángel Ramírez y cuenta con más de 50 mil visualizaciones cientos de likes y varios comentarios al momento de la redacción de esta nota. En la grabación, se ve una parte el emotivo funeral de Jenni Rivera.

Video del espíritu de Jenni Rivera en su funeral causa revuelo Como se recordará, la ‘Diva de la Banda’ terminó un concierto en Monterrey, Nuevo León y tras salir, se subió a su avión para dirigirse a la Ciudad de México para su participación en el programa de la Voz México, pero a unos minutos de despegar, el aparato se precipitó y nadie sobrevivió. El corto video del espíritu de Jenni Rivera muestra su ataúd, rodeado por su familia, preparándose para realizar una oración por el descanso eterno de la querida cantante. Tras pedir a los presentes bajar su cabeza, se inicia la oración. “Maravilloso Dios, llegamos ante tu presencia para darte gracias”, se oye en el video.

¿Era el espíritu de Jenni Rivera en su funeral? Tras esto, el video se detiene y señala un parte de la imagen que muestra la supuesta figura del espíritu de Jenni Rivera en su funeral, detrás de quién oficiaba la oración y aun lado de toda su familia. Las imágenes vuelven a comenzar y ahora en cámara lenta se ve la supuesta ‘aparición’ de la “Diva de la Banda”. “Al parecer dentro del culto que se le estaba haciendo a la diva de la banda se hizo presente cerca de los suyos usted juzgue y comente”, se lee en la descripción del polémico video. De inmediato, el video provocó la reacción de los seguidores de la cantante más querida por los hispanos.

“El padre la invocó” Los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar. “El padre la invoco dijo presencia y apareció”, “fue Jenni rivera”, “se ve que esta llorando”, dijeron algunos, mientras que otros, más escépticos, opinaron de forma contraria. “Eso parece un hombre sin cabello”, dijo un usuario de YouTube. “La vedad no creo que en esa aparición, aunque creo en otras si, pero esta puede ser un reflejo de la misma cámara… Aunque quisiera creer”, “es rostro de hombre no inventen”, fueron otros de los comentarios en el polémico video. Recientemente, la supuesta ‘aparición’ de Octavio Ocaña y un video donde se aprecia el supuesto espíritu de Selena Quintanilla, causaron revuelo.

La novia de Octavio Ocaña aseguró que el espíritu del actor asesinado se manifestó. A casi un mes del brutal incidente donde Octavio Ocaña murió, su exprometida, Nerea Godínez ha roto el silencio y hablado sobre supuestas ‘apariciones’ del actor asesinado en su casa. La novia de Octavio habló ante las cámara del programa “De Primera Mano”, con el periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante y reveló que “Benito” se la ha aparecido en su casa. Nerea Godínez reveló cómo fue y sintió con la manifestación de su exprometido en su casa. PARA VEL EL VIDEO DEL SUPUESTO ESPÍRITU DE JENNI RIVERA DE CLIC AQUÍ. Algunas imágenes de esta nota provienen del siguiente video