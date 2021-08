Kogan reveló que Quintana se encuentra en recuperación, medicada y están a la espera que la próxima semana pueda ser dada de alta. Sin embargo toda su familia están preocupados, ya que a pesar de que ya pasaron varios días de su operación, aún no ha mostrado mejoría.

La desesperación invade a la familia de la actriz Rosita Quintana, tras no ver mejoría luego de su operación, su nieta quien ha estado en contacto con los medios, mencionó que mucha gente recuerda a su abuela par varios temas y películas en las cuales ha destacado: “Lo mejor que tiene es su cabecita, es súper lúcida”, dijo Kogan.

Durante su trayectoria como actriz, participó a lado de grandes estrellas como Germán Valdés “Tin Tan” y Silvia Pinal. Películas donde más ha destacado fue Calabacitas Tiernas, Soy Charro de Levita y No Me Defiendas Compadre, cintas las cuales protagonizó, según Infobae.

Eduardo se mostró muy renuente en mencionar que estaba aconteciendo, pero si dejó saber que se encontraba en perfectas condiciones y que en las pruebas que le habían realizado en el hospital había salido de maravilla, pero, no explicó el ‘por qué’ se encontraba hospitalizado, ya que si se tratara de una prueba de rutina, no había sido canalizado con suero.

Otro artista hospitalizado fue Eduardo Capetillo quien preocupó a sus fanáticos, tras postear una singular fotografía que levantó sospechas de que algo no andaba bien con el actor, pues, al parecer se encuentra en el hospital, recibiendo apoyo aunque nunca mencionó cómo es que había terminado en dicha condición, pero aún así hubo personas que le comentaron al actor que se recuperara pronto y también que es hombre muy valiente.

Igual que Eduardo, la actriz de telenovelas no habló sobre lo que pasó con su esposo, sólo compartió la imagen en la que la etiquetó en redes sociales, lo que rápidamente hizo que la comunidad de seguidores de una de las familias más conocidas de México y habla hispana, se preocuparan y cuestionaran lo que estaba sucediendo.

Al compartir aquel video, los fanáticos del actor se han encontrado sumamente preocupados y lo han externado a través de las redes sociales, donde han enviado sus mensajes de apoyo a Eduardo y por supuesto, a su familia. En los comentarios se leen los gestos de genuina preocupación, puesto que él solo informó que se encuentra ‘bien’, pero no dio más detalles.

Mandan buenos deseos

Hubo personas que simplemente externaron sus mejores deseos para el actor, aunque no se conoce de qué padece o si sólo fue una cuestión mínima que no debe alarmar a sus seguidores, pero eso no importó en aquel momento, ya que sólo deseaban poder comunicarse con Eduardo, para saber si todo está marchando bien.

“Deseo esté mejor. Dios con usted”, “Eres muy valiente”, “Enviando la mejor vibra!! “, fueron algunos de los comentarios que más se destacaron en la publicación, en la espera de que la situación que vivió Capetillo no sea algo serio y que en las próximas horas se conozca más del caso. Archivado como: Rosita Quintana hospitalizada tumor.