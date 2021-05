Aiden Leos, de seis años, falleció por tiros de un conductor iracundo luego de que su mamá confrontó al hombre

“¡Me duele mi pancita!” le dijo el niño a su madre Joanna Cloonan antes de morir por un tiro en el abdomen

La Patrulla de Caminos de California calificó el asesinato de Aiden Leos como un acto de ira en la carretera El niño Aiden Leos, de seis años, le dijo a su mamá “¡me duele mi pancita!” y luego murió de un balazo en el abdomen. La madre del pequeño presuntamente provocó la ira de otro conductor en una carretera del Condado de Orange, en California, luego de que la mujer le mostró el dedo medio en un caso de ira en la carretera que el agraviado saldó a balazos. De acuerdo con el reporte del incidente hecho por la Patrulla de Caminos de California (CHP, por sus siglas en inglés), enviado a MundoHispánico por correo electrónico, la madre del niño manejaba su auto Chevrolet en color gris a las 8:30 de la mañana su del viernes 21 de mayo del 2021, sobre la Highway 55 para llevar al niño a la guardería. “¡Me duele mi pancita!”, dijo Aiden Leos antes de morir El balazo fatal que impactó al niño Aiden Leos, de acuerdo con las autoridades fue disparado por detrás, mientras el auto iba en movimiento, desde otro auto con el que la mamá del pequeño había tenido un desencuentro momentos antes. El reporte detalla que el menor iba sentado en su sillita de niños en el asiento de atrás. Cuando la madre del niño se dio cuenta que su niño sangraba de manera profusa, pidió ayuda al número de emergencias y el pequeño fue trasladado por paramédicos al Children’s Hospital, en donde los médicos ya no pudieron hacer nada por salvarle la vida y el pequeño Aiden Leos fue declarado muerto.

Una tragedia provocada por la ira en la carretera Joanna Cloonan, la madre de Aiden Leos, detalló a los agentes del CHP que momentos antes un auto blanco se le cruzó abruptamente por la carretera al cambiar de carril y eso la asustó, ya que llevaba a su hijo y le reclamó al otro conductor su manera agresiva de manejar. Sin embargo, el otro conductor aminoró la marcha y se colocó detrás del Chevrolet de Cloonan y fue cuando, según la mujer, escuchó el impacto de las balas que atravesaron la carrocería de su auto por la cajuela trasera. La mujer se hizo al carril de acotamiento cuando escuchó a su hijo quedarse, diciéndole “¡me duele mi pancita!”.

Ya hay pistas sobre el presunto asesino de Aiden Leos El pequeño Aiden Leos ya sangraba de manera profusa y la mujer entonces llamó al número de emergencias, para pedir ayuda de manera desesperada. Debido a que la mujer manejaba por una carretera estatal de California, que corre desde la costa entre las ciudades de Newport Beach hasta la de Villa Park, el caso fue tomado por los agentes de la CHP. Luego del deceso del niño Aiden Leos, el caso fue tomado por los detectives de la División de Crímenes Mayores del CHP, quienes de acuerdo a testigos y las cámaras de seguridad instaladas en la carretera, ya tienen pistas sobre el posible responsable del homicidio del niño tras el incidente de ira en la carretera.

Un Volkswagen Station Wagon blanco En su investigación, los agentes de la División de Crímenes Mayores ya buscan a un auto Volkswagen Station Wagon, en color blanco, y en el cual viajaban un hombre y una mujer y desde el cual se realizaron presuntamente los disparos que cegaron la vida del niño Aiden Leos, explicó el vocero Florentino Olivera del CHP en su comunicado. De acuerdo al vocero del CHP, los detectives de la División de Crímenes Mayores están buscando a otros automovilistas que hayan estado cerca del incidente en el que dispararon sobre Aiden Leos, para saber si llevaban cámaras de video de seguridad, como las que usan los repartidores, en busca de imágenes que les ayuden a identificar a los dos presuntos responsables.

El asesinato de Aiden Leos conmueve a California El pequeño Aiden Leos murió tras recibir los disparos en la Highway 55, entre la Walnut Street y Chapman Avenue, y el puente arriba de la carretera se ha convertido en un punto de peregrinación laica para cientos de personas que han llenado el paso con ositos de peluche, flores, fotografías, tarjetas y mensajes de apoyo para la familia del niño asesinado. La red social Go Fund Me, de apoyo económico a personas que lo necesitan, tiene dos páginas abiertas para apoyar a los familiares del pequeño Aiden Leos. Una de las páginas es Help 6yr old Aiden’s mother get thru this tragedy (Ayuden a la mamá de Aiden de 6 años en esta tragedia) fue hecha por los amigos y familiares de la madre del pequeño asesinado.

“Murió en los brazos de su madre” Carla Lacy, familiar de la madre Aiden Leos, es la responsable de la página de apoyo a Joanna Cloonan y quien tiene otra hija, de 15 años, producto de una relación anterior. Lacy es abuela paterna de la otra hija de Cloonan, la media hermana del pequeñito que murió de manera trágica. “Estoy buscando la ayuda de la comunidad y el público en general para ayudar a la madre de Aiden Leos a pagar los gastos funerarios, reemplazar su carro y pagar las cuentas mientras no pueda trabajar”, dijo Carla Lacy, quien agregó que el niño prácticamente luego de recibir el disparo “murió en los brazos de su madre”.

Aiden Leos “un niño dulce” Lily Dihn, amiga del padre de Aiden Leos, abrió la otra cuenta en Go Fund Me bajo el nombre 6yr Old Aiden Leos Killed in Road Rage Shooting (Aiden Leos de 6 años asesinado en un tiroteo de ira en la carretera), para apoyar al progenitor del niño y mencionó que por alguna razón los medios de comunicación no están hablando del papá del menor. “Aiden Leos… se dirigía a la escuela con su madre cuando se encontró con otro conductor, que fue lo suficientemente despiadado como para atravesar a tiros su vehículo, lo que provocó la muerte de este niño tan dulce”, escribió Lily Dihn, para expresar el dolor que carcome al lado paterno del pequeñito asesinado.

“Uno queda con el corazón roto” “Uno queda con el corazón roto al que ver las personas que iban en ese auto consideran que una diferencia al ir manejando valía la pena como para cobrarse una vida”, dijo Lily Dihn, al pedir ayuda para el padre del niño y dijo que “desafortunadamente, los medios han omitido que Aiden Leos también tuvo un padre amoroso”, asegura la mujer. Según el testimonio de Lily Dihn, el CHP le informó que su hijo estaba en el hospital pero cuando llegó ya era demasiado tarde y no pudo volverlo a ver con vida y sólo le tocó dejarlo muerto “sin un último adiós, sin más sonrisas, abrazos o te amo y eso es algo por lo que un padre nunca debería tener que pasar. Tiene el corazón destrozado”, detalló Lily Dihn.

La policía ya busca posibles videos del crimen Florentino Olivera, el vocero del CHP, urgió a cualquier persona que haya viajado por ese tramo de la Highway 55 entre las 7:50 y 8:30 de la mañana a que se contacten con la corporación si creen que vieron algo relacionado al asesinato del niño Aiden Leos y que ha llenado de dolor al sur de California. “Si su vehículo tiene una cámara para el tablero, le pedimos que proporcione ese video… si estaba conduciendo, vio algo que no estaba bien, algo que le llamó la atención, o incluso si vio algo pero que piensa que no es relevante, no importa, por favor contacten con nosotros”, dijo el oficial Olivera y ofreció el número 1.800.835.5247. Todas las pistas se mantendrán anónimas.